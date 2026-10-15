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前立委郭正亮日前上節目表示，台北市長蔣萬安與男同志圈很熟，是「男同志性偶像、幻想對象之一」，引起外界討論。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（14）日表示，候選人外貌不太在公共事務討論範圍，把同志印象做連結，在公共事務討論上，不是那麼妥當。沈伯洋上午赴靜修宮談山林政策，與會者包括城市山人董威言、山岳KOL雪羊、北投說書人創辦人林智海、台灣山徑古道協會理事長伍元和、中華民國越野跑協會理事長周青、金鼎獎科普作家暨生態教育工作者黃一峯。媒體詢問，如何看待郭正亮說蔣萬安是同志性幻想對象、蔣萬安也曾自稱是直男掰彎代表？沈伯洋回應，包括候選人外貌等，不太在公共事務討論範圍，但把此跟同志印象連結，在公共事務討論上不是那麼妥當。沈伯洋提醒，對方喜歡講這些就由對方去，但在公共事務的討論，應該要更正式，不管是同志權益、污名化的議題，在講這些話語時要特別小心。沈伯洋表示，有些事情在一些族群聽起來可能像是玩笑話，若是其他人在講時，可能聽起來不僅是一個玩笑話，會認為加強刻板印象；他呼籲，要多多注意這樣的言語，每個人底線可能不太一樣。