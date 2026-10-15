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黃光芹爆料「抓徐欣瑩作交替」 鄭麗文也難拍板

▲黃國昌今天到后里，陪同台中市議員參選人連小華掃街拜票。（圖／連小華競總提供，2026.10.15）

資深媒體人黃光芹昨天在臉書爆料，指新竹縣竹北市長選舉藍白合破局，關鍵在民眾黨提名人邱臣遠民調支持度太低，民眾黨主席黃國昌既不敢違逆創黨主席柯文哲的意志，又得向支持者交代，才會「抓徐欣瑩作交替」，編造背信忘義、不遵守藍白合承諾的劇情，導致部分小草揚言把票投給民進黨參選人鄭朝方。黃國昌今（15）日上午受訪時，連說兩次「她根本搞不清楚狀況」，但未進一步說明相關指控。黃光芹昨天以「還原竹北市長提名藍白破局真相」為題發文，指出黃國昌在竹北市長提名登記前，曾多次與國民黨主席鄭麗文溝通，並透露「提名邱臣遠是柯文哲的堅持」，並非黃國昌自己的意願。不過，國民黨為4名黨內角逐者舉辦初選，最後由吳旭智出線，邱臣遠的民調則排名第5。黃光芹說，國民黨眼見無法說服其他人支持民眾黨人選，鄭麗文只好「戴著鋼盔回頭去談」，最後仍無功而返。她痛批黃國昌「怯懦」，既不敢堅持過去藍白合「比民調」的原則，又不敢向柯文哲說不，還得向民眾黨支持者有所交代，因此將責任推給徐欣瑩，編造徐背信忘義的形象，讓她當替死鬼。她並指，徐欣瑩根本無法以一己之力決定由誰選竹北，但這場提名風波引發部分小草不滿，甚至揚言將選票投給鄭朝方，黃國昌未能及時阻止，讓情勢發展到難以收拾的地步。黃光芹進一步透露，鄭麗文接受她訪問時坦言，面對新竹縣複雜的地方政治情勢，「不要說徐欣瑩，連她也不能『我說了算』」。黃光芹並稱，鄭麗文為了協助黃國昌，已盡最大努力協調，並未辜負藍白合作的期待。黃國昌今天上午前往台中豐原，陪同民眾黨立院黨團總召陳清龍的妻子、台中市議員參選人連小華騎自行車掃街拜票。面對黃光芹在臉書爆料、批評他是「大說謊家」，黃國昌連續兩次回應「她根本搞不清楚狀況、她根本搞不清楚狀況。」不過，對於黃光芹所指邱臣遠民調排名、柯文哲堅持提名，以及是否將責任推給徐欣瑩等具體爭議，黃國昌並未進一步說明。