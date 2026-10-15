《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）又有全新改造套組登場，日本玩具大廠 TAKARA TOMY 推出「CX-20 客製化套組C」，預計11月21日發售，日本定價6600日圓（約新台幣1400元）。本次最大亮點是全新「鳳凰武力 WHM-65MT」，從刀刃、固鎖到軸心都加入金屬零件，主打重量優勢帶來的攻防表現；整盒更收錄4款刀刃、3款固鎖及6款軸心，總共13個改裝零件，最多能搭配出72種不同組合，讓玩家一次擴充多種戰術配置。
CX-20全金屬鳳凰登場！刀刃、固鎖、軸心都有金屬
TAKARA TOMY 預計於11月21日發售「CX-20 客製化套組C」，其中最受矚目的就是首次登場的「鳳凰武力 WHM-65MT」（Phoenix Force WHM-65MT），屬於CX（Custom Line）系列的平衡型陀螺，最大特色是採用「全金屬重量」設計，不只刀刃加入金屬零件，就連固鎖與軸心也搭載金屬部件，透過增加重量提升攻擊與防禦能力。
其中，全新刀刃「鳳凰武力WH」採用多層結構，結合金屬與樹脂零件；固鎖則是全新「M-65」，搭載金屬部件增加重量；軸心則使用「MT（Metal Taper）」，底部加入金屬零件，兼具攻擊與持久戰的特性。對於喜歡研究陀螺配置的玩家來說，這次除了全新鳳凰本體，金屬固鎖與金屬軸心也是值得關注的零件。
🟡 鳳凰武力 WHM-65MT 小檔案
■ 系列：CX（Custom Line）
■ 類型：平衡型
■ 配置：Phoenix Force WH／M-65／MT（Metal Taper）
■ 特色：刀刃、固鎖及軸心均搭載金屬零件，透過重量優勢兼顧攻擊與防禦，是CX-20套組首次登場的全新機體。
一盒13個零件自由搭配 72種改造玩法成賣點
除了全新鳳凰武力，CX-20也一次收錄鯊鯊狂鱗、魔導神杖金屬藍及惡魔紅鐮V2等熱門零件，整盒包含4款刀刃（Blade）、3款固鎖（Ratchet）及6款軸心（Bit），總共13個改裝零件。
這次與先前 UX-21一次收錄3顆完整陀螺的設計不同，CX-20更強調「自由改造」。玩家可以將不同刀刃、固鎖及軸心重新搭配，依照對手特性調整攻擊、防禦或持久戰配置，最多能組合出72種不同玩法。對於已經有多款戰鬥陀螺、想進一步研究零件搭配的玩家來說，一盒就能取得多種改造配件，也是這款套組的主要吸引力。
11月21日正式開賣！日本定價6600日圓
根據目前公開的商品資訊，「CX-20 客製化套組C」預計於2026年11月21日（六）發售，日本定價6600日圓（約新台幣1400元）。相較於一般單顆陀螺，CX-20的價格較高，不過一盒就收錄13個零件，還有首次登場的金屬化鳳凰武力。
不過要注意，CX-20屬於改造套組，並未附上發射器及競技場，第一次接觸《戰鬥陀螺X》的玩家，仍須另外準備相關配件才能遊玩。至於台灣實際售價、預購方式及販售通路，仍有待進一步公布。
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TAKARA TOMY 預計於11月21日發售「CX-20 客製化套組C」，其中最受矚目的就是首次登場的「鳳凰武力 WHM-65MT」（Phoenix Force WHM-65MT），屬於CX（Custom Line）系列的平衡型陀螺，最大特色是採用「全金屬重量」設計，不只刀刃加入金屬零件，就連固鎖與軸心也搭載金屬部件，透過增加重量提升攻擊與防禦能力。
其中，全新刀刃「鳳凰武力WH」採用多層結構，結合金屬與樹脂零件；固鎖則是全新「M-65」，搭載金屬部件增加重量；軸心則使用「MT（Metal Taper）」，底部加入金屬零件，兼具攻擊與持久戰的特性。對於喜歡研究陀螺配置的玩家來說，這次除了全新鳳凰本體，金屬固鎖與金屬軸心也是值得關注的零件。
■ 系列：CX（Custom Line）
■ 類型：平衡型
■ 配置：Phoenix Force WH／M-65／MT（Metal Taper）
■ 特色：刀刃、固鎖及軸心均搭載金屬零件，透過重量優勢兼顧攻擊與防禦，是CX-20套組首次登場的全新機體。
一盒13個零件自由搭配 72種改造玩法成賣點
除了全新鳳凰武力，CX-20也一次收錄鯊鯊狂鱗、魔導神杖金屬藍及惡魔紅鐮V2等熱門零件，整盒包含4款刀刃（Blade）、3款固鎖（Ratchet）及6款軸心（Bit），總共13個改裝零件。
這次與先前 UX-21一次收錄3顆完整陀螺的設計不同，CX-20更強調「自由改造」。玩家可以將不同刀刃、固鎖及軸心重新搭配，依照對手特性調整攻擊、防禦或持久戰配置，最多能組合出72種不同玩法。對於已經有多款戰鬥陀螺、想進一步研究零件搭配的玩家來說，一盒就能取得多種改造配件，也是這款套組的主要吸引力。
根據目前公開的商品資訊，「CX-20 客製化套組C」預計於2026年11月21日（六）發售，日本定價6600日圓（約新台幣1400元）。相較於一般單顆陀螺，CX-20的價格較高，不過一盒就收錄13個零件，還有首次登場的金屬化鳳凰武力。
不過要注意，CX-20屬於改造套組，並未附上發射器及競技場，第一次接觸《戰鬥陀螺X》的玩家，仍須另外準備相關配件才能遊玩。至於台灣實際售價、預購方式及販售通路，仍有待進一步公布。