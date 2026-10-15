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▲大坑 11 號步道竹林秘境(圖／觀旅局提供2026.10.15)

登山時心跳加速、呼吸急促，究竟是健康的運動效果，還是身體發出的警訊？台中市政府觀光旅遊局攜手中台科技大學，10月19日舉辦「2026大坑心動1+1」活動，特別將山林健行與免費專業健康檢測結合。民眾走進全新亮相的「大坑 11 號步道」，在享受森林療癒的同時，也能透過即時生理數據了解自己的運動心律與健康狀況。觀旅局長陳美秀表示，許多民眾對大坑1至10號步道耳熟能詳，但其實大坑還有一條隱藏版秘境。這條步道位於中台科大後山，前身為「中台科大觀音山步道」，自111年由風管所接管並納入大坑步道系統後，成為第14條登山步道，並於今（115）年正式更名為「大坑11號步道」。配合大坑「一步道一特色」政策，11號步道結合南觀音山周邊自然景觀，打造為「能量步道」，讓民眾在山林間舒展身心、補充正能量。中台科大醫學檢驗生物技術系黃鉉瑋博士說，登山有助促進健康，但不同年齡與體能適合的運動強度因人而異。依美國心臟協會（AHA）建議，運動目標心率約為最大心率（220 減去年齡）的50%至85%。本次活動特別於中台科大圖書館一樓設置心跳、血氧、血壓、心電圖及血糖量測站，並於11號步道山頂安排非侵入式心跳與血氧檢測，協助民眾對比登山前後的生理變化，建立科學運動與自我照護觀念。風管所補充，「2026大坑心動1+1」活動將於10月19日上午10時30分至中午 12 時舉行，採免報名、自由參加方式（限額150人）。活動當天也將號召中台科大師生共同淨山，以實際行動守護山林。歡迎民眾相約大坑 11 號步道，享受登山、健檢與森林療癒的多重體驗，一起「走」出健康、大口「森」呼吸。