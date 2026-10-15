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陸軍206旅9月30日發生王姓女中尉墜樓輕生事件，第一時間六軍團政戰主任少將簡熒宏對外表示「沒有霸凌」，但事後音檔曝光，女中尉疑似生前遭言語霸凌。簡熒宏今（15）日面對媒體7度詢問一開始有無說「沒有霸凌」一事？他都沒有正面回應，稱都是透過新聞稿對外說明，更說家屬認同法紀跟司法調查，避免資訊外流避免外界臆測，影響司法程序。簡熒宏今在國防部例行記者會上說，本案肇生當下由新竹地檢署指揮偵辦，本部在秉持不隱瞞不包庇立場下，在10月12日接獲家屬提供錄音檔案，在當下和家屬見證下，出示公文也主動派人持送到新竹地檢署及新竹憲兵隊立即受理案件偵辦。針對媒體報導指出，王姓中尉輕生前曾和人事官有一通8分鐘的電話，簡熒宏說，人事官跟王姓排長是同年班的同學、同儕，也是排長職務，不是上對下、也不是學長對學妹，但為了審慎應處，由司法機關偵辦，相關的關係人員，都會納入法紀調查，逐步釐清事實，若涉法絕不寬貸。至於該通話是否有牽扯到疑似霸凌事件？簡熒宏說，通聯情形等相關事證，均已納入法紀調查，尊重司法調查，也會把調查結論檢送給新竹地檢署，來複審查察，「為求審慎周延，我們不會臆測，一切尊重司法調查結論」。面對媒體連番追問「第一時間說沒有霸凌」、「沒接獲音檔不知道有霸凌？」、「否認沒有霸凌」、「第一時間初步報告沒霸凌？後續新事證才全案移送法辦嗎？」等共7次，簡熒宏重申，第一時間本案發生當下即由地檢署指揮偵辦，本部發布的新聞皆依據司法檢察官指揮，一切尊重司法，「我們不會主動強調相關人等涉案疑點主動報告」，均以司法調查為基準做說明與處理。簡熒宏也說，本案辦理當下，首先以死者的喪禮應處及家屬心緒，還有營區發生相關事證，由新竹憲兵隊以及法紀調查的程序來逐次釐清相關的案情。所發現案況都納到法紀調查要項。簡熒宏強調，當天檢察官與新竹憲兵隊檢視相關手機事證、相關人員，後續排除他殺與蓄意行為，隔天相驗裁定自殺。10 月 12 日家屬提供錄音檔案後，立即送交司法機關調查，隨著新事證發現，逐步絕不寬貸、不隱瞞、不包庇，一切讓司法調查釐清，讓國人了解對這件事情絕不隱瞞。簡熒宏坦言，王姓女中尉有安排就診和相關心輔機制，單位也有成立個案輔導關懷，後續相關的因子由司法調查釐清真相。至於王姓女中尉9月30日輕生，但6軍團直到10月12日才將疑似霸凌一事送交檢調，媒體質疑過程中都沒有發現可能有狀況嗎？簡熒宏稱，檢察官偵辦後排除他殺，也跟家長當面晤談確認死因，隔天就把手機還給家屬，所以沒有拿到所有王姓排長的資訊。簡熒宏說，手機資訊的獲得，涉及到偵查不公開，他們也是透過家屬事後了解相關錄音檔案提交。他強調，「家屬是認同本部的法紀調查程序，我向他說明法紀調查公正性，當事人也有接受新竹憲兵隊詢問；整個調查過程中，家屬是支持法紀跟司法調查，避免資訊外流造成一些媒體、外界臆測影響司法程序」。