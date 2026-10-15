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擁有40萬粉絲高雄在地網紅蒂蒂，為了慶祝自己的生日，打開了一年一度超殺優惠團購「土蒂宮」，因為價錢保證是所有通路最低價，吸引許多網友刷卡購入，一天內創下了1億4千萬業績，比高雄漢神巨蛋百貨一天業績還多，掀起許多討論，而蒂蒂的威力可不只如此，她還身兼颱風里長伯，因為跟陳其邁兒子陳政通是好朋友，颱風天都會傳訊息問說：「明天放假嗎？」網紅蒂蒂擁有40萬粉絲，出身高雄的她擁有超多好朋友，其中也包括陳其邁的兒子陳政通，因此每到颱風天時，許多高雄市民都會鎖在蒂蒂的IG，等待她化身里長婆傳訊息問：「明天放假嗎？」不過每次蒂蒂都等不到大家想要的結果，陳政通總是會說「不知道、我爸沒回我、你要不要自己問他；他還沒回家，我剛剛傳訊息被已讀了。」不論是訊息版，還是影片版都成為大家討論焦點。搞笑的是，網友也會傳訊息問蒂蒂「高雄會放颱風假嗎？」她本人也會回應「快公佈了。」完全是名副其實的里長婆。蒂蒂本名為陳奐耘，今年31歲，爆紅契機是她在台北讀醫學系期間，跟一群好友白天上課，晚上就拿酒開喝，把一天當成2天過的超搞笑生活成為大學生之間必追蹤的網紅。截至今日蒂蒂已經擁有了超過40萬粉絲，為了回饋粉絲，她在生日時聯合自己配合的廠商，開了年度一次、折扣保證最低的團購，只有一天就創造了1.4億台幣超狂業績。她的家世也是非常顯赫，爺爺經商成功，父親是高雄「柏仁醫院」院長，叔叔是連鎖上市健身房「健身工廠」的老闆，媽媽也是醫生，蒂蒂也承襲爸爸的事業，成為了婦產科專科醫生。