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親赴院會提松機遷移 蔣萬安：院長持開放態度願好好討論

駁任內都沒提 蔣萬安秀回函行政院公文

台北市長蔣萬安上週拋出松機遷移計畫，讓行政院直呼看新聞才知道，也讓外界質疑蔣任內從未與中央討論，為選情下猛藥。對此蔣萬安今（15）日親赴行政院會表達立場，會後受訪時秀出一張公文，上頭寫道「檢送『松山國際機場2040年整體規劃』成果報告之本府書函意見」，表達在2023年就曾表達遷移立場，這公文就是中央詢問市府立場，說得很清楚，這對台北整體都市規劃非常重要，希望交通部納入考量，媒體二度確認「所以是行政院發函，然後台北市回函？」蔣萬安回答：「對」。蔣萬安今日特別前往行政院會表達松機遷移態度，會後說明院長卓榮泰持很開放態度，也願意與各地方好好來討論，自己也可以一一來回應各項遇到的困難，可以怎麼樣來討論以及提出解決方案。整個溝通的過程是很順利，而且大家彼此交換意見，很重要就是，今天開啟一個中央地方就未來AI產業發展以及松機遷移，做一個整體的評估跟討論。蔣萬安更秀出一份2023年8月的公文，上頭寫道「檢送『松山國際機場2040年整體規劃』成果報告之本府書函意見」，表示其實在歷次的交通部審查會議上面都有清楚載明，台北市府回覆的具體意見。當時就有正式告訴中央立場，認為松機遷建有利於台北整體都市規劃發展，都是市民殷切期盼，「所以這些都是非常清楚，在2023年我們就有表達我們基本的立場」。蔣萬安也說，另在前年輝達跟市府接觸以後，也積極盤點可使用的土地提供給AI的產業，當然也盤點松南營區，所以去年積極與國產署、國防部來協調，也實際到現場三次的勘查。所以在去年底收回土地，就是用來為了接下來AI產業發展的需要。媒體提問，北市府是否反對松機2040首都國際商務機場，蔣萬安說，當時中央發文來詢問台北市府的立場，對於2040年松山機場的整體規劃，即刻很清楚說明，松山機場遷建對於台北市未來整體都市規劃是非常重要與關鍵，也是所有市民朋友所期待，那也希望交通部把未來松山機場遷建納入整體規劃方案當中。而媒體質疑蔣萬安將回函當作過去就曾與中央討論，再度確認「所以是行政院發函，然後台北市回函嗎？」蔣萬安回應「對」，更稱相關公文都在這裡，2023年就已經很清楚了。