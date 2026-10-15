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韓國仁川廣域市南洞區一處商業設施，13日下午發生持刀攻擊事件，造成8人受傷，其中1人一度心臟驟停，雖然有搶救回來，但至今仍難自主呼吸。韓媒指出，犯案男子供稱，是因不滿自己足癬治療成效不佳，去醫院抗議又被警察阻攔，憤而犯案，希望引起關注。綜合《韓聯社》、《中央日報》報導，59歲的崔姓男子今年7月在仁川一家醫院接受足癬治療，但狀況沒有好轉，從8月起持續進行向醫院抗議，甚至還因為示威時手持兇器，被當地警局立案調查，但當時警方考慮到他沒有用兇器威脅不特定多數人的情形，所以未申請拘留令，誰知不久後他就犯下仁川商場隨機攻擊案。男子聲稱，醫院治不好他、還跟警察舉報他，所以他心想必須「製造」一點新聞，所以就挑了看上去比較弱的人攻擊，還主張自己並沒有打算殺害受害者。對於崔男的說法，警方表示，會繼續調查崔某的主張是否真實，為何選擇商場而非醫院犯案。報導指出，崔某30多年前就被診斷出有抑鬱症、社交恐懼症、酒精依賴等問題，一直都有在接受精神科治療，過去也曾多次被以殺人未遂、暴力犯罪等罪名判刑。2005年，他因殺人未遂嫌疑，被判處有期徒刑2年6個月、緩刑3年；2008年又因酒後持刀揮向妻子，再次被判處有期徒刑1年6個月、緩刑3年。離婚後的2015年，他因持刀襲擊拒絕復合的前妻，被判處4年有期徒刑。當時審判庭考慮到崔某酒精依賴嚴重，再犯風險評估量表為「高水平」、正在接受精神治療等因素，命令其出獄後10年內，都必須佩戴電子腳環，午夜零點至上午6點不得離開住所，但這次還是沒能防住崔男逞凶。韓國法務部表示，嫌犯案發前曾接受輔導及監督，當時並未發現電子監控設備被破壞，為此事造成社會不安致歉，並承諾全面檢討電子監控與出獄後監督制度，韓國總統李在明也要求警方徹查案情，研擬防範暴力犯罪的措施。