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典禮亮點1：資深廣播人馬克獨挑大樑主持

典禮亮點2：女團TPE48開場！蔡依林、王心凌夯曲登場

典禮亮點3：金曲歌王呂士軒獻唱！攜手陳華、曾瑋中吸年輕族群

▲典禮表演橋段「謝謝你播夯我的歌」找來歌手陳華、曾瑋中及金曲歌王呂士軒（如圖）接力飆唱。（圖／三立提供）

典禮亮點4：黃嘉千擔任頒獎嘉賓！派翠克、黃豪平罕同台

▲今年Podcast獎項找來電視節目主持人派翠克(如圖)與黃豪平搭檔頒發。（圖／三立提供）

典禮亮點5：博恩二度入圍盼拿獎 特別獎從缺

▲博恩（如圖）以Podcast節目《博音》再度入圍第61屆廣播金鐘獎的「播客（Podcast）生活風格節目獎」。（圖／資料照）

第61屆廣播金鐘獎於今（17）日晚間7時在臺北流行音樂中心舉行，今年共有140件作品入圍，角逐節目獎、個人獎、廣告獎、Podcast獎等29項大獎。典禮由資深廣播人馬克獨挑大樑主持，開場表演則由女團TPE48擔任「聲音領航員」，串接AKB48、SUPER JUNIOR、蔡依林及王心凌等亞洲流行歌手的代表歌曲，《NOWNEWS今日新聞》替讀者們搶先整理典禮5大看點。第61屆廣播金鐘獎以「一世代」為核心精神，找來擁有25年廣播資歷的馬克，首度獨挑大樑主持。從18歲踏進電台、主持傳奇深夜節目《青春點點點》的他，到連續多年擔任金鐘典禮司儀，並從傳統廣播一路發展到Podcast；馬克將站上金鐘舞台主持難掩興奮，並幽默自嘲在廣播圈其實還只是「小嫩嫩」，沒想到竟獲得難得機會，讓他直呼是莫大殊榮。開場表演「ON AIR全球連線」將金鐘舞台化身為大型跨國電台，由台灣女團TPE48擔任「聲音領航員」，串接日本女團AKB48、韓流天團SUPER JUNIOR、蔡依林及王心凌等人的高傳唱度歌曲，即使語言不同，熟悉的副歌與節奏仍能喚醒共同記憶，展現音樂跨越語言的傳播力。表演橋段「謝謝你播夯我的歌」找來新生代人氣歌手陳華、曾瑋中及金曲歌王呂士軒接力飆唱。呼應聲音載體從傳統電台延伸至Podcast、串流平台及個人播放清單，讓廣播走進每個人的日常生活，以一句「謝謝你播夯我的歌」，來向廣播人致敬。近年躍升「校園女王」的陳華將帶來夯曲〈想和你看五月的晚霞〉，勢必能吸引許多年輕粉絲的目光；曾奪下金曲歌王的呂士軒，演唱點閱突破千萬的〈保持帥哥〉替典禮注入嘻哈能量，而三人最後還將共同演繹張震嶽與蔡健雅的經典歌曲。除了表演嘉賓，今年廣播劇、音效及單元節目獎項，將由劉映萱、黃嘉千及楊詩穎共同揭曉。至於Podcast獎項則找來電視節目主持人派翠克(柳柏丞)與黃豪平搭檔頒發，兩人不只活躍於螢光幕前，也各自在Podcast開節目。派翠克近期推出Podcast節目《有空再聽》，以招牌幽默與來賓暢談人生故事；黃豪平則主持《不正常愛情研究中心》，以喜劇視角拆解兩性與戀愛話題，兩位皆反應快、口條犀利，難得同台頒獎互動成為典禮的一大看點。今年共有140件作品入圍，將角逐節目獎、個人獎、廣告獎、Podcast獎等29項大獎，網紅博恩以Podcast節目《博音》再度入圍第61屆廣播金鐘獎的「播客（Podcast）生活風格節目獎」，他先前受訪時表示做podcast是讓他心情變好，而去年因為對自己的節目感到心虛所以沒有報名，花了一年多調整方向，並且想到一些更好的方式，今年2度入圍讓他直呼：「今年我不心虛了！」另外，特別獎項部分今年再度從缺。第61屆廣播金鐘獎頒獎典禮將透過電視、廣播及多元網路平台同步播出，電視頻道包括三立都會台、三立MOD綜合台；海外可透過三立國際台、馬來西亞UNIFI TV收看。網路平台包括金鐘61官網、文化部Facebook、金鐘官方YouTube、LINE TODAY、LINE TV、Vidol YouTube、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室及中華電信Hami Video；廣播平台則由好事989同步播出。