新北市板橋435藝文特區將於10月17日（六）、18日（日）下午1點至6點舉辦「435好秋日」市集音樂會，以「秋日精靈」為主題，邀請大小朋友跟著園區7位秋日精靈夥伴，一起探索音樂、藝術、創作、健康與市集。今年活動集結精彩舞台演出、文創美食市集、小老闆市集、親子工作坊、感官體驗及大地遊戲闖關等豐富活動，打造適合全齡同遊的秋日派對。
10月17日（六）由「Swing Dance搖擺舞體驗」揭開序幕，並邀請「YOYO家族」活力登場，陪伴大小朋友搖擺唱跳；還有「陪你長大工作室劇團」、「氣球師Alan」及「艸創心演擊樂場」，帶來戲劇、魔術、馬戲與打擊樂等演出。10月18日由阿德魔術師、小芙尼家族、魔神喬治、踢踏電台舞團輪番上陣，從奇幻魔法、肢體雜耍到踢踏舞與泡泡派對，讓週末午後充滿歡笑與節奏。
喜歡逛市集的民眾也別錯過！現場集結15攤文創美食市集，有「P714星球」繪本插畫、「Kaya譯日拼豆豆」、「輕療癒 ”小森」微景觀植栽及「金豬貝果」等新北市在地特色好物美食。還有35攤「小老闆市集」，歡迎孩子們帶來二手玩具、童書及收藏品化身小老闆，體驗交換與買賣的樂趣。
活動兩日推出親子創作及感官體驗，規劃「專屬熱縮片吊飾」及「精靈森林盆栽」創意工作坊、故事瑜珈、塗鴉及音樂感官體驗等，邀請親子一起動手創作、放鬆身心。還有「435秋日精靈闖關集章酷卡」，完成7個關卡就可兌換小禮；當日步行數達5,000步，還可兌換50元市集抵用券，每人每日限1次、每日限量500份，送完為止。
「435好秋日」市集音樂會集結精彩舞台演出、文創市集、親子體驗及闖關遊戲等活動內容，邀請大小朋友相約板橋435藝文特區，跟著秋日精靈一起玩樂、創作，享受美好秋日時光！詳細活動及交通資訊歡迎至板橋435藝文特區Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/artzone435/）及板橋435藝文特區官方網站（https://www.435.culture.ntpc.gov.tw/）查詢。
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活動兩日推出親子創作及感官體驗，規劃「專屬熱縮片吊飾」及「精靈森林盆栽」創意工作坊、故事瑜珈、塗鴉及音樂感官體驗等，邀請親子一起動手創作、放鬆身心。還有「435秋日精靈闖關集章酷卡」，完成7個關卡就可兌換小禮；當日步行數達5,000步，還可兌換50元市集抵用券，每人每日限1次、每日限量500份，送完為止。
「435好秋日」市集音樂會集結精彩舞台演出、文創市集、親子體驗及闖關遊戲等活動內容，邀請大小朋友相約板橋435藝文特區，跟著秋日精靈一起玩樂、創作，享受美好秋日時光！詳細活動及交通資訊歡迎至板橋435藝文特區Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/artzone435/）及板橋435藝文特區官方網站（https://www.435.culture.ntpc.gov.tw/）查詢。