登百岳夜空竟現異象！山友日前登上奇萊南峰，凌晨驚見天際出現一整排規律移動的神秘光點，詭異景象讓兩人直呼「超可怕、很像外星人」。照片分享給父親後，父親寫信向臺北市立天文科學教育館求證，館方超用心的科普回覆曝光，揭密「星空列車」真相，引發萬人感動朝聖。
🟡奇萊夜空現神秘光點！山友凌晨嚇壞疑外星人
網友「mdhliu」（貼文及照片已獲授權使用）在 Threads 分享，自己 10 月 1 日登頂奇萊南峰時，在凌晨四點意外拍到奇景。漆黑的山稜上方，竟排著一整列約 20 顆規律移動的神秘亮點，在無光害的高山星空中極度顯眼。
原 PO 透露，當時山頂四下無人且沒有網路收訊，眼前突然浮現如此不自然的移動光列，當下與女友覺得「超可怕」，看著光點持續移動更直呼「很像外星人」，突如其來的畫面一度讓人感到相當恐慌。下山後他將照片傳給父親，好奇心強烈的老爸隨即決定發揮求真精神，親自寫信向專業單位求助解惑。
🟡老爸寫信至天文館求解！暖心科普回信萬人讚
父親寄信至臺北天文館意見信箱後，很快收到署名承辦人「石中達」的正式回覆。館方不僅未將民眾的疑問當作玩笑，還調閱發射資料證實，這排神秘亮點其實是科技巨頭馬斯克旗下 SpaceX 的「星鏈（Starlink）」人造衛星。
天文館詳細科普，9 月 28 日剛好有一組星鏈衛星發射升空，在發射初期，衛星彼此距離極近且沿相同軌道運行，藉由反射陽光便形成如「星空列車」般移動的亮點；等爬升到工作軌道分散開來後，就難以再用肉眼看見。公家單位認真專業的態度，讓網友大讚「公務員楷模」、「看了心裡好暖」。
🟡富士山武陵也曾看過！海內外山友掀同款熱議
這場奇景也意外釣出大批曾目睹同款畫面的旅人熱烈共鳴：「去年爬富士山到一半忽然看到也被嚇到」、「上週在尼泊爾爬山看到還以為是新星座」、「在武陵農場也看過移動光點超酷」、「去綠島、美國夜拍也常拍到」。
從凌晨的驚疑、老爸不掃興的求知欲，到天文館承辦人充滿溫度的專業解答，這場高山「外星人疑雲」在社群上化為一場最浪漫的星空巡禮。
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網友「mdhliu」（貼文及照片已獲授權使用）在 Threads 分享，自己 10 月 1 日登頂奇萊南峰時，在凌晨四點意外拍到奇景。漆黑的山稜上方，竟排著一整列約 20 顆規律移動的神秘亮點，在無光害的高山星空中極度顯眼。
原 PO 透露，當時山頂四下無人且沒有網路收訊，眼前突然浮現如此不自然的移動光列，當下與女友覺得「超可怕」，看著光點持續移動更直呼「很像外星人」，突如其來的畫面一度讓人感到相當恐慌。下山後他將照片傳給父親，好奇心強烈的老爸隨即決定發揮求真精神，親自寫信向專業單位求助解惑。
🟡老爸寫信至天文館求解！暖心科普回信萬人讚
父親寄信至臺北天文館意見信箱後，很快收到署名承辦人「石中達」的正式回覆。館方不僅未將民眾的疑問當作玩笑，還調閱發射資料證實，這排神秘亮點其實是科技巨頭馬斯克旗下 SpaceX 的「星鏈（Starlink）」人造衛星。
天文館詳細科普，9 月 28 日剛好有一組星鏈衛星發射升空，在發射初期，衛星彼此距離極近且沿相同軌道運行，藉由反射陽光便形成如「星空列車」般移動的亮點；等爬升到工作軌道分散開來後，就難以再用肉眼看見。公家單位認真專業的態度，讓網友大讚「公務員楷模」、「看了心裡好暖」。
這場奇景也意外釣出大批曾目睹同款畫面的旅人熱烈共鳴：「去年爬富士山到一半忽然看到也被嚇到」、「上週在尼泊爾爬山看到還以為是新星座」、「在武陵農場也看過移動光點超酷」、「去綠島、美國夜拍也常拍到」。
從凌晨的驚疑、老爸不掃興的求知欲，到天文館承辦人充滿溫度的專業解答，這場高山「外星人疑雲」在社群上化為一場最浪漫的星空巡禮。