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為增進全民國防教育成效，陸軍將於24日在台中成功嶺營區開放活動，展示M1A2T、海馬士多管火箭等新式裝備，同時也安排八輪甲車試乘及155榴牽引砲底火試拉兩項動態體驗。值得一提的是，由於距離年底大選將近，若候選人或民眾身穿或配戴競選相關服飾、小物、文宣，軍方官員稱，將以勸導方式盼民眾不要露出。國防部今舉行例行記者會說明「115年國防知性之旅－成功嶺營區開放活動規劃」，十軍團參謀長王俊欽說，24日成功嶺營區開放時間為上午8時至下午3時止，開放民眾免費入營參觀，邀請對象為本國籍民眾，活動結合動態表演、靜態裝備陳展、互動體驗、人才招募、社團成果展及園遊會等多元內容，期望透過寓教於樂方式，使民眾近距離認識國軍訓練、裝備及部隊特色。針對動態操演，王俊欽說明，包括AH-1W眼鏡蛇直升機空中分列式、UH-60M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD直升機突擊機降、無人機動態操演、綜合格鬥及神龍小組定點跳傘等精彩課目，並邀請臺灣體育大學、臺中科技大學、嶺東科技大學及致用高中4所學校表演。針對靜態活動，王俊欽說明，將陳展24項國軍各式的地面裝備，包括M1A2T戰車、海馬斯多管火箭、陸射劍二飛彈車等陸軍新式裝備，也陳展海軍的機動飛彈車、以及空軍的愛國者、天弓等防空飛彈系統。動態體驗方面，王俊欽提到，將安排八輪甲車試乘及155榴牽引砲底火試拉兩項動態體驗，現場亦有規劃人才招募暨全民保防體驗站、社團成果展、園遊會、無人機陳展專區及軍事互動暨空氣槍射擊體驗等活動。至於交通資訊，王俊欽指出，活動當日營區不開放一般車輛入營，周邊道路將配合實施交通管制，主辦單位規劃於成功火車站、新烏日火車站、水湳轉運中心、經貿6免費停車場及成功副供站等地設置接駁站，民眾可免費搭乘接駁車往返活動會場；另搭乘公車或步行前往的民眾，可於成功嶺營區第1、3號門完成查驗後，再以步行或搭乘營內接駁巴士至活動會場，提供多元交通選擇。王俊欽說，為照顧身心障礙民眾交通需求，主辦單位亦於成功車站、新烏日車站、經貿6停車場及成功嶺營區第1、3號大門等5處配置復康巴士，提供無障礙接送服務，使民眾均能便利、安全的參與活動。王俊欽提醒，參加民眾須攜帶身分證等有照片的證件，接受查驗辨證，外籍配偶或者是看護，由本國籍配偶或者是受看護的對象陪同入場，並出示合法文件查驗。另外因年底選舉將近，王俊欽提醒，國軍秉持行政中立原則，活動當天不得穿著與選舉相關服飾，並禁止散發、張貼競選文宣、小物等；至於民眾入營時若將候選人飄帶文宣等戴入，軍方官員稱，會以「勸導」的方式希望民眾不要露出。