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洛杉磯道奇隊今（15）日在國家聯盟冠軍系列賽第3戰以2：6不敵密爾瓦基釀酒人隊，苦吞3連敗、陷入0勝3敗的劣勢。面對退無可退的生死關頭，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後明確表示，明日第4戰絕不會提前讓山本由伸或史庫柏（Tarik Skubal）登板，並向全隊喊話：「我們今年已經拿過10次4連勝，大家都知道明天該做什麼。」道奇隊明日第4戰預計由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，外界好奇在背水一戰的情況下，羅伯斯是否會考慮讓第1戰先發的史庫柏或第2戰先發的山本由伸隨時待命？對此羅伯斯在賽後記者會上果斷否定說：「不，絕對不會。因為想要晉級，我們最終還是需要拿下4場勝利。」羅伯斯進一步透露後續戰力規劃，強調除了今日有投球的羅布雷斯基（Justin Wrobleski）之外，牛棚其餘投手明日皆可全力待命：「我們必須先贏下明天的比賽，接著第5戰就有史庫柏可以先發，在他後面還有非常充足的投手戰力，狄亞茲（Alexis Díaz）也會準備好。我對壓制對手得分非常有信心，現在最重要的是打線必須先取得領先並擴大優勢。」在大聯盟7戰4勝的季後賽歷史中，陷入0勝3敗絕對劣勢的球隊多達42次，但最終成功大逆轉晉級的僅有1例，突破機率僅剩。而史上唯一從3連敗中絕地大反攻的奇蹟，正是2004年美聯冠軍賽的波士頓紅襪隊，當時羅伯斯正是陣中的傳奇盜壘英雄。面對史上最嚴峻的考驗，羅伯斯在賽後向全隊喊話並保持信心：「我明天會跟所有人談談。大家都知道現在背負著什麼，我們今年已經有過很多次4連勝了，大約有10次左右吧。」正如羅伯斯所言，道奇在漫長的例行賽中確實展現過強大的連勝韌性，包含1次最大 8 連勝、2次6連勝、3次5連勝以及4次4連勝。面對0勝3敗的絕境，道奇能否重現2004年的奇蹟、完成4連勝的艱鉅任務，全要先看明天的背水一戰能否順利守住主場。