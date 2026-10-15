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▲沈伯洋今與里長座談。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.15）

年底選戰逼近，朝野攻防越趨激烈，由於立法院正值開議期間，有藍營側翼粉專指控民進黨台北市長參選人沈伯洋立法院開會遲到。對此，沈伯洋今（15）日受訪時強調，這些都在玩弄資訊落差，同時，他也說明委員會的運作模式，通常是委員質詢時間到了，才會到場。沈伯洋上午赴競總出席黨籍里長候選人座談時表示，今天與里長見面真的很重要，前陣子才剛好寄給黨員一封信，最近一直被大家講「破圈」，但在6、7月時，更多的時間，其實是與黨員、黨代表溝通政策。他說，選舉大概只剩44天，中間用很多比較科技的方案、接受很多大家的提問，相信在第一線的里長，也有更多的事情想要回饋給大家，也趁這個機會，大家剛好來競選總部走一走。沈伯洋說，不管是在數位世界或實體肥皂箱意見，目前解決的方案有什麼，就跟大家討論一下，以及未來里長的定位，應該要再提升，「那麼多的里長在這邊，若能夠針對這一點，好好跟大眾論述，相信大家對里長的認識一定更為不同」。媒體詢問，如何看待藍營側翼粉專質疑，立法院開會40分鐘，沈伯洋沒有先去，卻去爬山，「你上班還遲到啊？我們一般人上班跑去爬山，遲到40分鐘可能會被開除吧」。沈伯洋感嘆，這些都在玩弄資訊落差，讓大家認為「立法院9點開會，怎麼9點還沒有到？」但立法院禮拜一、三、四是委員會，委員會是每個立法委員要質詢，像今天質詢一個人是6分鐘，什麼時候到呢？就是輪到的6分鐘要在那邊。沈伯洋提到，通常就是大概6分鐘之前一點點時間，立法委員就會到現場、質詢完後，就回到其辦公室，這就是委員會運作的方式，若是要討論法案等，大家才會都坐在那邊圍成一圈。沈伯洋表示，因為大家對立法院的生態可能不是很理解，他們就故意講說，「怎麼沒有來上班？」但輪到他質詢時，他就過去了，「今天待在那邊還蠻長一段時間的，因為召委話稍微多了一點，我坐在那邊其實還蠻長一段時間」。