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▲台灣國際勞工協會陳容柔（TIWA）在記者會上試算履約人員薪資，與外專人員薪資差距。（圖／記者陳偉周攝）

▲印尼籍移工所上班地點，位於新北市八里世紀風電廠區。（圖／讀者提供）







「台灣綠能剝削移工！」今（15）日台灣國際勞工協會（TIWA）與多個移工團體，協同5名印尼籍移工，在勞動部前抗議，指控離岸風電商世紀能源設備股份有限公司（簡稱世紀能源），合約載明月薪4萬8000元，實際支付時薪143元，呼籲勞動部介入調查。2026年8月21日，立委林月琴協同多個人權團體揭露2名印尼籍技術工人以「履約」名義來台，卻遭遇職災保障不足、被要求提前復工等爭議，NOWNEWS獨家專訪2名受害移工，製作專題「移工之島」報導點出「履約人員」的制度缺失。隨著更多工人出面申訴，境外承攬契約背後的勞動處境，也逐漸浮上檯面。2026年9月初，台灣移工聯盟MENT（後簡稱MENT）接獲世紀能源印尼籍移工申訴。這些印尼籍移工持有銲接專業證照，來台從事離岸風電水下基礎設備的安裝、組裝及技術指導，每天工作8至10小時，時薪卻僅100多元。移工反映，週六工作沒有休息日加班費，缺乏國定假日保障，沒有工作便沒有薪水；即使被要求指導藍領移工，待遇仍不如對方。向公司反映時，更被回應：「不想做，就回家。」台灣國際勞工協會陳容柔（TIWA）指出，2家境外公司採取不同契約安排。謝菲爾德綠能引進的移工，先在印尼簽署月薪4萬8000元契約，後被換成時薪約100元。客鵬達引進的工人，則在印尼同時簽署月薪4萬8000元、時薪8萬印尼盾（約新台幣143元）的兩份契約。移工出面表示，公司稱月薪契約僅供申請台灣入境簽證等文件使用。陳容柔表示，部分移工擁有20年銲接經驗，實際也從事專業工作，卻在看見其他勞工享有休假與加班費後，才開始追問：「為什麼我們沒有？」境外僱用與在台管理的落差，也讓移工難以釐清誰應承擔雇主責任。陳容柔以一名工人薪資單試算，當月實領2萬8362元，相同出勤時數若依今年最低工資及《勞基法》計算，可領3萬8056元，差距9694元。若以團體採用的外專平均薪資4萬7971元比較，差額達1萬9609元。再加計其估算的雇主保費與勞退支出，以約500人推算，每月人事成本差額超過1400萬元。陳容柔質疑，一般外專聘僱許可須檢附勞動契約，履約案件卻免附，導致主管機關未充分掌握實際待遇。攤開《2025年度世紀風電永續報告書》，指出世紀能源有508名履約人員，要求政府查明使用規模與勞動條件。台灣人權促進會資深專員施逸翔則要求勞動部全面調查、協助工人追回受損權益，並檢討履約制度。陳容柔主張，長期在台工作且接受台灣企業指揮管理者，應採直接聘僱，納入勞動與社會保險保障，建立有效申訴管道。對此，勞動部回應，履約移工爭議已請地方政府依法查處，將持續追蹤進度，並檢討履約範疇、強化審查及高風險案件查核。另已修正規定，要求相關申請增附專技工作知悉聲明書及合約執行計畫書，防堵業者假借履約規避聘僱管理與勞動法令。