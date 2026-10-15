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一名貴婦「苗安妮」指控自己在富錦樹旗下餐廳USHIGORO S.用餐時，價值93萬的鉑金包被紅酒滴到，因此要求品牌賠償掀起網路熱議，藝人李蒨蓉得知本次事件後，也在臉書有感而發，邊哭邊說自己當年曾花18萬買愛馬仕皮夾，「最昂貴的東西，不一定能帶來真正的滿足。」李蒨蓉表示自己不是含著金湯匙出生的人，甚至可以形容是鐵湯匙，進入演藝圈後事業一帆風順，她也開始迷失了自我，靠著全身名牌來展現自己賺錢的實力，但那其實是為了遮蓋自己內心的自卑，也因此李蒨蓉開始迷上了愛馬仕。當時李蒨蓉買了一個鱷魚皮皮夾，要價6千美金，也就是18萬台幣，「我兩個兒子可以活好幾個月。」哭著說過去的自己實在太傻。李蒨蓉邊哭邊說：「以前的我心態很偏差，沒有那個能力，還要打腫臉充胖子，讓大家都以為我是貴婦，其實我是跪在地上的『跪』。」經過這幾年的低潮後，李蒨蓉才開始了解，什麼是需要，什麼是想要，因此分享自己有次跟老公去日本Outlet時，看到一件要五萬塊的名牌大衣，但老公覺得有點貴，所以她委屈地決定不買。但是侯李蒨蓉還是覺得有些不服，因此跟朋友抱怨，沒想到不久後，兒子需要買5萬塊的電腦，錢就剛好省下來讓兒子用了，這也才讓李蒨蓉真的分清楚什麼是想要、什麼是需要，才慢慢改變消費觀念走出低潮。