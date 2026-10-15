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近日因為中國福建一名工人陳祥祿掀起熱烈討論，不論是側臉輪廓、眉眼神態、耳垂凹痕以及廣東口音，都與香港藝人陳小春高度相似。也讓人回想起陳小春的家世背景，他出身自廣東貧困農村，十歲的時候提議賣掉弟弟陳小祿，結果弟弟真的被3千元賣掉。網路流傳的影片中，工人陳祥祿戴著紅色安全帽在工作崗位忙碌。影片曝光後許多網友發現他的臉型、眉眼與側臉神態都與陳小春極為相似。隨著討論擴大，網友進一步比對兩人的耳朵，發現耳垂都有一處明顯凹痕。加上男子年約50多歲、同樣姓陳，說話還帶有廣東口音，眾多巧合讓不少人驚呼不只是撞臉這麼簡單。回首陳小春的往事，陳小春過去曾公開談及自己的貧苦童年，他出生於廣東農村，家中經濟狀況相當困難，年幼時便要協助父母務農、照顧弟妹。據他過往受訪所述，當時因為不忍心看到最小的弟弟跟著全家挨餓，年僅10歲的他曾向父母提議，不如把弟弟送給有能力撫養的人。當時陳小春年僅十歲，只是天真提出想法，沒想到弟弟後來真的被送走，對方則留下3千元人民幣。這件事也成為他多年來難以放下的心結，成名後曾動念找回弟弟，但父親認為養父母已將孩子辛苦養大，貿然出現對對方並不公平，因此勸他不要打擾弟弟原有的生活。影片拍攝者也透露，陳祥祿個性低調，只希望維持正常工作與生活，不願私人資訊遭到過度曝光。對此陳祥祿今天還親自開設直播澄清，說明自己今年47歲，家中狀況單純，上面還有兩個哥哥和一個姐姐，自己從小在原生家庭長大、並非被抱養，與陳小春沒有任何血緣關係，一切純屬巧合。