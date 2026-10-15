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「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的新片《挖掘者》上映至今滿14天，評價兩極化，票房數字也不太好看，該片成本1.8億美元（約57.2億元新台幣），業內人士預估，該片院線最終將虧損高達2.45億美元（約77.9億元新台幣），成為好萊塢影史最大虧損之一。據外媒報導，《挖掘者》上映首週末北美票房約為800萬美元（約2.5億元新台幣），全球則約2000萬美元（約6.4億元新台幣），沒想到，北美次週票房再跌60%，累積北美票房約1440萬美元（約4.6億元新台幣），全球累積約3530萬美元（約11.4億元新台幣）。業界人士預期，《挖掘者》最終全球票房僅能停留在5000萬美元左右（約15.9億元新台幣），不過，電影院業者會分走一半的票房利潤，因此若要損益兩平，發行商華納兄弟估算約需收穫3億美元至3.5億美元（約95.4億元至111.3億元新台幣）全球票房才能回本。換算下來，該片最終恐虧損高達2.45億美元（約新台幣77.9億元），成為好萊塢史上商業大片票房最糟的案例之一。電影《挖掘者》中，湯姆克魯斯一改過往俐落帥氣的特務形象，化身為身材臃腫、滿頭灰白亂髮且帶著濃重南方腔調的暴躁石油大亨，當片中的鑽油工程意外破裂並引爆跨國生態浩劫時，他非但沒有設法挽救，反而卯足全力推卸責任、掌控輿論，甚至包裝出拯救世界的虛假英雄形象。而劇情中該主角的荒誕作為被普遍視為對川普、馬斯克等當代名人的尖銳諷刺，整部電影也透過荒謬的劇情，全面翻弄能源危機、TikTok 流行文化及環境污染等熱門議題。