我是廣告 請繼續往下閱讀

陸軍六軍團206旅9月30日發生王姓女中尉墜樓輕生事件，第一時間六軍團政戰主任簡熒宏對外表示「沒有霸凌」，但事後音檔曝光，女中尉疑似生前遭言語霸凌。簡熒宏今（15）日面對媒體7度詢問一開始有無說「沒有霸凌」一事？他都沒有正面回應，更數度稱王姓女中尉跟輕生前致電的人事官非上對下關係而是同袍。不過身兼國防部發言人的政務辦公室主任孫立方則表示，國防部長顧立雄相當重視此事，任何形式的霸凌都是零容忍，但到底有沒有霸凌，交由司法釐清。簡熒宏今再被問到女中尉輕生事件有無霸凌，以及事發前8分鐘和人事官的通話內容有無涉及霸凌？他說，人事官和女中尉是同年級同學，也是同儕，不是上對下，也不是學長對學妹，為了審慎應處，由司法機關偵辦，相關關係人員，都會納入法紀調查，逐步釐清事實，若涉法絕不寬貸。不過媒體追問，雖然強調沒有上對下關係，但同儕霸凌也是霸凌，國防部與六軍團後續若發現同儕霸凌會如何應對？簡熒宏則說，過程不會臆測，音檔在媒體、網路上都有聽聞，全案當下秉持司法調查的嚴整性、客觀角度，全權交由法紀調查跟司法檢察官調查來裁定，有關同儕不會臆測是有什麼相關狀況，重申「他們兩個是同學、同儕、不是上對下」。不過孫立方隨後表示，所有同袍傷亡都是最心痛的事情，部長顧立雄對這件事非常重視，任何這類事件不管是在預防上或制度各方面規範的角度，提前防範，不要讓這些憾事發生，一旦發生，怎麼做好後續的處理。孫立方說，所有官兵的生命，健康或身體狀況是最關心的，這是國防部第一重視的立場。第二，所有軍紀案件國防部立場都是非常配合行政調查，「我們沒有所謂隱瞞的概念」，但當本身法紀調查無法釐清事情時，移送法辦、透過司法多元的手段，讓真相獲得釐清，這是國防部基本態度。孫立方強調，到底有沒有霸凌，現在證據通通移交司法調查，透過司法調查釐清，「國防部基本態度，任何形式的霸凌、同階、高階對低階、資深跟資淺的霸凌事件，國防部態度都是0容忍」，這件事到底有沒有霸凌，交由司法釐清。