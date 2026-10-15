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清潔員誤開門釀失蹤 善意追捕反觸發逃跑本能

循家人記憶步道求生 救援隊巧設「氣味陷阱」

專家讚：傑克羅素梗天生生存專家

在廣袤無垠、野生猛獸環伺的美國黃石國家公園（Yellowstone National Park）失蹤長達一個多月後，一隻10歲的傑克羅素梗犬「露娜」（Luna）奇蹟返回主人懷抱！隨著高山冬季臨近，搜救行動即將被迫終止前夕，這場牽動無數人心弦的搜救任務，於週三（14日）迎來溫馨大結局，露娜在誘捕籠中被發現，順利與焦急萬分的主人重逢。綜合外媒報導，擁有尖尖耳朵、配戴灰色項圈的露娜，在過去34天裡，憑藉自身頑強的生存本能，在棲息著灰熊、美洲狼與郊狼等頂級獵食者的黃石公園內遊走，並成功存活了下來。這起失蹤意外發生於今年9月10日。來自加州的主人一家在黃石公園度假時，將露娜留在小木屋內並掛上「請勿打擾」的告示牌後外出。不料，房務人員意外推開房門，房中的露娜受到驚嚇後隨即竄出屋外。雖然工作人員隨即在附近展開地毯式搜索，但露娜早已銷聲匿跡。搜尋數日無果後，園區人員一度向主人表示，露娜很可能已被郊狼獵殺。不願放棄的主人隨後聯繫了其他的專業搜救團隊，搜救專家布徹（Katie Boucher）於是加入搜尋露娜的行列。布徹表示，「想像一下，你帶著全家來到世上最美麗的地方體驗一生一次的完美假期，卻在那裡失去了一位家庭成員，那種痛楚令人無法接受」。布徹指出，許多熱心的遊客與當地居民在園區內呼喚露娜的名字或試圖追捕捉拿牠，反而觸發了露娜的「戰鬥或逃跑」應激反應，迫使牠向更深的野生區域逃竄。救援團隊發現，曾有過一年流浪街頭經歷的露娜展現出驚人的求生本能。牠沿著失蹤前一天與主人遊覽的路線「逆向尋人」，憑藉記憶溜進家人曾造訪過的餐館和旅館找尋食物，並在商家與員工宿舍旁尋求庇護。為了避免食物誘餌引來灰熊等大型猛獸，布徹團隊決定部署專用誘捕籠，並在籠內擺放沾有主人氣味的舊T恤與枕頭套作為誘餌。由於冬季風雪即將席捲黃石國家公園，布徹決定拆除誘捕籠的遠端遙控裝置，保持籠口開啟，在籠內放置了一個填滿乾草的小狗窩，希望為露娜提供避風港。13日，有志工目擊露娜在籠旁徘徊；14日清晨，當布徹與專程趕回黃石國家公園的主人抵達現場時，發現露娜正安穩地在籠裡熟睡。布徹感動地說，「當我們走近時，牠正小心翼翼地把鼻子探出狗屋，隨後主人與牠進行了溫馨的重逢，那一刻真的太棒了！」獲救後，露娜被立即送往蒙大拿州波茲曼市的獸醫院檢查。雖然在野外求生34天讓牠體重驟降了約10磅（約4.5公斤），但整體精神與健康狀態相當良好。布徹透露自己一路從公園哭著開車到獸醫院，「牠看起來非常開心，特別是看到牠的媽媽時。能夠成功讓寵物與深愛牠們的家庭團聚，這正是我們堅持這項工作的意義」。針對露娜在低溫、嚴酷環境與天敵環伺下奇蹟存活，資深傑克羅素梗育種專家西利爾斯（Alison Cook Cilliers）指出，這充分體現了該犬種的基因特性。西利爾斯解釋，「傑克羅素梗最初被培育用於獵狐，牠們習慣脫離人類的指令獨立工作，擁有極強的韌性與絕不放棄的性格。」正是憑藉這種獨立思考與強悍的生存意志，露娜最終成功戰勝了黃石公園的荒野，寫下屬於自己的生命奇蹟。