我是廣告 請繼續往下閱讀

空白報告竟由代理委員長核定 馬文君追問：沒人確認需求？

印製100多份報告 李姸慧稱「不是空白」遭馬文君反問

立法院外交及國防委員會今（15）日審查僑務委員會因公出國相關報告，未料僑委會送交的出國考察費用執行情形表竟一片空白，引發國民黨立委、委員會召委徐巧芯不滿。輪到國民黨立委馬文君質詢時，代理委員長李姸慧表示今天印製了100多份相關報告，讓馬文君問，為何要印製空白資料？未料，李姸慧回應「這不是空白」，讓馬文君傻眼反問，「這不是空白是什麼？」更痛批僑委會此舉根本是「嚴重侮辱立法院」。馬文君質詢時首先詢問，今日送交立法院的報告究竟由誰製作，李姸慧是否參與？李姸慧表示，各處室都有提供資料，經過彙整後，最後由她親自核定。馬文君隨即追問，「最後是空白的？各處室有提供資料嗎？那你核定出來是空白的？」李姸慧回答「是」，並解釋僑委會沒有考察項目，因此相關表格沒有執行資料。馬文君質疑，難道僑委會認為立法院要的就是空白資料？為何事前沒有人向召委確認實際需求？李姸慧則回應，「公務機關不敢去揣測委員的想法」，並表示僑委會先前已透過新聞稿說明沒有考察項目。馬文君接著詢問，僑委會究竟印了多少份這樣的報告？李姸慧回答「100多份」。馬文君進一步質疑，為何要印製沒有內容的執行情形表，李姸慧卻表示「這不是空白」，現場一度陷入短暫沉默。馬文君隨即反問，「這不是空白是什麼？」李姸慧解釋，專案報告本身有內容，只是考察費用執行情形因沒有相關預算及案件，因此表格沒有資料。對此，馬文君不滿表示，立委們為了今日質詢準備了9頁資料，僑委會卻以沒有考察項目及預算為由，交出空白執行情形表，痛批「今天你們嚴重侮辱立法院」。