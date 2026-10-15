我是廣告 請繼續往下閱讀

遊佐浩二迎娶根本京里！曾在《不死不運》飾演父女

▲根本京里曾在動畫《不死不運》中與遊佐浩二飾演父女檔。（圖／翻攝Ｘ）

▲根本京里表示，自己還有許多不足之處，未來會與另一半互相扶持、持續努力精進，也請大家繼續給予支持與指教。（圖／翻攝Ｘ）

根本京里配音代表角色

遊佐浩二配音代表角色

▲遊佐浩二是日本資深聲優，曾為市丸銀、東城步等角色配音，成為瞇瞇眼角色代表。（圖／翻攝畫面）

日本動漫界傳出喜訊！58歲知名男聲優遊佐浩二與29歲新生代女聲優根本京里今（15）日分別透過社群平台X宣布結婚，兩人相差29歲的婚訊引發動漫迷關注。巧合的是，兩人近年曾在動畫《不死不運》中飾演父女角色，消息曝光後，也獲得不少聲優同業及全球動漫迷送上祝福。遊佐浩二與根本京里今日分別在X發布結婚消息。遊佐浩二以簡短貼文向外界預告有事宣布，根本京里則表示，自己還有許多不足之處，未來會與另一半互相扶持、持續努力精進，也請大家繼續給予支持與指教。兩人曾在動畫《不死不運》中飾演父女角色，遊佐浩二為尼柯配音，根本京里則為尼柯的女兒「米可」配音。現實中，遊佐浩二今年58歲，根本京里29歲，兩人相差29歲，也讓這段婚姻因戲裡戲外的巧合引發討論。此外，遊佐浩二過去曾有一段婚姻。他於2007年與聲優三橋加奈子結婚，兩人後於2012年宣布離婚。此次再度傳出婚訊後，不少聲優同業也紛紛送上祝福，包括東地宏樹、Lynn等人。高幡長閑：《機戰少女Alice》谷川琉璃：《琉璃的寶石》中埜音緒：《一疊間漫畫咖啡廳日常》山茶花：《女忍者椿的心事》市丸銀：《BLEACH》劉：《黑執事》東城步：《銀魂》布萊恩・安格勞斯：《OVERLORD》原田左之助：《薄櫻鬼》兵部京介：《楚楚可憐超能少女組》志摩廉造：《青之驅魔師》白澤：《鬼燈的冷徹》御堂筋翔：《飆速宅男》夏特：《音速小子》迦爾納：《Fate》系列