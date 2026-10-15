我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇今天（台灣時間15日）在國聯冠軍賽G3以2：6不敵密爾瓦基釀酒人，系列賽陷入0勝3敗絕境。道奇前5局兩度在無人出局時讓首名打者上壘，教練團卻沒有安排第9棒艾德曼（Tommy Edman）犧牲觸擊，最終都未能得分。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後替調度辯護，但也無奈承認，球隊「偏偏在最需要安打的時候打不出來」。道奇在第3局及第5局都由首名打者成功上壘，接著輪到第9棒艾德曼打擊。按照傳統短期賽思維，此時可以透過犧牲觸擊將跑者送上二壘，再交由前段棒次負責得分，但羅伯斯兩次都選擇讓艾德曼正常攻擊。羅伯斯解釋，道奇近期即使把跑者送進得點圈，也無法順利敲回分數，因此他不願主動犧牲一個出局數。「我知道我們一直無法在得點圈有人時敲出安打。」羅伯斯表示，「與其犧牲一個出局數，把跑者送上得點圈後再期待下一棒安打，我認為直接尋求長打或二壘安打，是更好的選擇。」然而，道奇最終兩次都沒有推進跑者，也沒能把握前段棒次接續上場的機會，讓不採取短打的決定格外受到檢視。道奇直到6局下才打破僵局。大谷翔平選到四壞球形成滿壘後，史密斯（Will Smith）敲出左中外野深遠二壘安打，一棒送回2分，幫助道奇以2：1逆轉。史密斯的長打並未結束攻勢，道奇當時仍握有一出局、二三壘有人的追加分機會，但恩里克．赫南德茲（Enrique Hernández）與艾德曼接連吞下三振，至少2分的潛在保險分就此蒸發。「威爾的那一擊非常重要，也替球隊帶來氣勢，我當時還希望那球能直接飛出全壘打牆。」羅伯斯說，「但說到底，我們就是打不出適時安打，能讓跑者上壘、製造機會，卻無法在最需要的時候敲出關鍵安打。」道奇全場僅有5支安打，唯一的得分便來自史密斯這支二壘安打；前一戰全隊更只有3支安打，連續兩場都遭釀酒人投手群封鎖。道奇錯過擴大領先的機會後，戰局在7局上立即翻轉。先發投手史奈爾（Blake Snell）先被包爾斯（Jake Bauers）纏鬥11球後轟出兩分砲，隨後又遭米契爾（Garrett Mitchell）敲出「背靠背」全壘打，釀酒人瞬間以4：2反超。史奈爾前6局送出9次三振，卻在第7局連續挨轟，最終留下6局失4分的成績退場；釀酒人隨後在第8、9局各添1分，以6：2完成逆轉。羅伯斯坦言，釀酒人牛棚的壓制力，讓道奇更希望盡早建立足夠的領先優勢。「面對他們的牛棚，我們首先必須取得領先，這點非常重要。」羅伯斯表示，「我們靠著威爾的安打做到這件事，接下來原本希望繼續追加分數，讓比賽進入比較有餘裕的局面。」但道奇沒能將釀酒人逼到使用較不穩定的中繼投手，反而再度讓對方按照設定好的勝利方程式推進。羅伯斯也承認，面對這種局面確實產生「無論如何都必須想辦法做點什麼」的焦急感。釀酒人新秀先發加瑟（Robert Gasser）投完5局無失分，哈爾（DL Hall）接手後再投2.1局無失分，整場只讓道奇靠史密斯一棒拿下2分。