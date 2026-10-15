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國民品牌「宜而爽」深耕紡織產業超過75年，全台首間內衣專賣店於10月15日正式開幕，讓「每一種舒適都有答案」。此次開幕全面翻新包裝設計與陳列方式：全新包裝視覺清爽好辨識，材質、尺寸、功能一目了然；門市採開架式陳列，內衣褲、快乾衣、保暖衣、發熱衣依需求分區展示，顧客可自在觸摸、比對材質、選擇價位，不必透過店員協助才能挑選，逛內著也能像逛選物店一樣輕鬆自在。宜而爽源自中興紡織集團，長期以舒適材質與細緻車工深獲消費者信賴，專研台灣氣候、體型與生活型態，從材質研發、版型設計到穿著感受持續精進，打造符合台灣生活需求的貼身衣著，相信「最貼身的衣服，當然要穿得舒服」。門市完整提供男女內著，涵蓋經典純棉、透氣快乾、親膚莫代爾、發熱保暖、無拘無痕、清涼沁爽多種材質，搭配多元款式與價格選擇。全新包裝設計，讓商品陳列更清晰，消費者可依材質、季節或用途快速找到適合自己的品項，輕鬆找到最恰恰好的那一件。慶祝內衣專賣店開幕，加碼限量贈送200件智能透氣快乾內褲，數量有限、送完為止。另推出多項開幕限定優惠：內衣褲5件700元起，消費滿1,500元再送200元，新會員享100元立即折抵優惠，365ease恆舒系列3件85折。宜而爽內衣專賣店萬芳門市位於台北市文山區興隆路3段34號，每日營業時間為上午10點至晚上8點30分。若有商品或門市相關問題，歡迎致電02-8978-1186洽詢。活動至10月29日止，歡迎前往體驗全新店型、全新包裝，以及開架式選購的舒適新體驗。