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行政院：蔣萬安今日第一次與中央討論松機遷移

卓榮泰質疑 蔣萬安主張與4年前大不同

台北市長蔣萬安上週拋出松機遷移計畫，讓行政院直呼看新聞才知道，也讓外界質疑蔣任內從未與中央討論，為選情下猛藥。對此蔣萬安今（15）日親赴行政院會表達立場，行政院會後記者會轉述院長卓榮泰發言，提及蔣市長主張與4年前有所不同，其中巨大轉折為何？過去4年蔣市長是否有親自主持相關會議或討論，都可以給行政院參考。對於蔣萬安今日親赴行政院表達松機遷移立場，行政院發言人李慧芝說，歷任台北市長候選人多次提及此議題，這4年來台北市府也未提出遷建計畫，今天也是蔣市長第一次跟中央討論，但松機肩負離島疏運、救災救難、後送、國際航班與中樞防衛國防任務，與內政部、衛福部、交通部與國防部相關。李慧芝表示，交通部強調松機是桃機的備援機場，桃機沒辦法降落時後就是要靠松機，否則將面臨很大的挑戰，今天蔣市長重述松機遷建的土地規劃，至於如何處理松機功能問題，蔣市長說醫療後送方面可以再規劃，用接駁或補助方式來處理離島居民權益。李慧芝也轉述，院長卓榮泰指出，提及蔣市長主張與4年前有所不同，其中巨大轉折為何？過去4年蔣市長是否有親自主持相關會議或討論，都可以給行政院讓各部會參考與討論。