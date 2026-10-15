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權值股與千金股慘摔

中華電與金融股逆勢走揚撐盤

美股週三主要指數全面收黑，亞洲股市今日日韓同樣重挫，台北股市今（15）日開盤下挫243.08點、來到48382.75點；盤中最低下殺超過1830點，觸及46795.38點，收在46969.87點，下跌1655.96點或3.41%，跌落月線，也寫歷史第六大收盤跌點；成交量13,197.7億元。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數收396.9點，下跌23.23點或5.53%。權值股多數走弱，權王台積電跌50元、收2440元；聯發科下跌310元，收4165元；台達電開盤下跌155元、收1630元。日月光投控下跌74元，收跌停價673元。鴻海下跌3.5元，收239.5元。千金股則變成重災區，股王信驊下殺近9%，收15945元、下跌1555元；股后是川湖則跌落萬元關卡，收9720元、跌幅2.85%；緯穎跌停鎖死1905元。台塑四寶中，南亞、台化都重挫跌停，收314.5元、77元；其餘台塑集團中台塑化、南亞科也一度觸跌停，跌幅分別為6.7%及8.5%，收111.5元及439.5元，台塑也有超過8％。中華電今逆勢上揚2.7%，收152.5元；金融股中玉山金、中信金等分別上漲3.2％、2.1%，收48.8元、72.9元。今日成交量前十名個股為元大台灣50、友達、聯電、元大高股息、台塑、力積電、群創、台虹 、南亞 、國喬。上市櫃共9檔漲停，包含台郡等；35檔跌停包含國喬、南茂等。