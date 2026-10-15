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密爾瓦基釀酒人在14日舉行的國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第3戰中，靠著比賽後段的全壘打攻勢，以6比2逆轉擊敗洛杉磯道奇。釀酒人在七戰四勝制的系列賽中取得無可挑剔的3連勝聽牌優勢，距離睽違44年的世界大賽門票僅差最後一哩路。然而，面對歷史數據顯示高達97.6%的超高晉級機率，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）卻拒絕掉以輕心，甚至在賽後不斷「舒服」對手，展現出高度的警戒心。根據MLB官網記者蘭斯（Sarah Langs）在社群平台X上分享的數據，在季後賽七戰四勝制的歷史中，取得3勝0敗絕對領先的球隊，最終有41隊成功晉級，突破率高達驚人的97.6%。反觀道奇，這是他們隊史自1966年世界大賽慘遭巴爾的摩金鶯橫掃後，相隔60年再度於七戰四勝制中陷入0勝3敗的絕境。儘管從數據層面來看，釀酒人已握有壓倒性的優勢，但總教練墨菲在賽後記者會上被問及將對球員說些什麼時，卻冷靜地回答：「我什麼都不需要說，也不會改變任何事情。根本沒有什麼需要改變的。」墨菲進一步強調了對手強大的實力與韌性：「如同我說過的，道奇是一支達成連霸、實力令人難以置信的偉大球隊。難道你們會認為，他們沒有從現在開始反撲拿下1勝的實力，或是認為他們已經無法打出好球了嗎？我很清楚他們有多強大，我的球員們也非常清楚。球隊裡的所有人都知道我們面對的是什麼樣的對手。」回顧第3戰的關鍵時刻，釀酒人雖然在6局下半一度被道奇逆轉，但7局上半立刻展開反擊。特別是第5棒的鮑爾斯（Jake Bauers），他與道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）纏鬥了11球後，轟出逆轉2分砲；隨後第6棒的米契爾（Garrett Mitchell）再補上「背靠背」的陽春砲，徹底扭轉戰局。墨菲對此大加讚賞，並提到鮑爾斯今年已經4度展現這種耗費對手10球以上的漫長打席，並成功轉化為保送或全壘打：「當這種漫長的打席又開始時，對手肯定會想『又來了』。這真的是不可思議的精彩打席。棒球的本質就在於此，無論在什麼狀況下都能保持專注、做出反應，並展現出不屈服於逆境的韌性與求勝信念，我們的球員確實做到了。」面對即將到來的聽牌戰，墨菲表達了堅定的決心：「我個人有什麼感覺並不重要。這無關乎心情好壞，我們只是要繼續向前邁進。我絕對不打算在這裡停下腳步。」