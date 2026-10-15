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警察伯伯擔任起「警察揹揹」的任務！台中市北區一家飯店日前火警警報響起後，消防人員及轄區第二分局文正派出所員警趕往救援，員警獲悉6樓有一位行動不便的高齡女房客，因電力中斷無法使用電梯下樓，員警果斷衝上6樓揹起老婦，並叮嚀老婦手要抓好哦！一歩歩走下飯店大廳，化解危機。消防單位當日也要求飯店限期改善不斷電系統設備。臺中市北區五權路一處飯店於10月2日14時許發生火警，配電室內電箱配電盤起火，火災警報隨即響起。臺中市政府警察局第二分局文正派出所警員邱程煜、吳良政接獲通報後，立即趕赴現場協助疏散。此時，飯店工作人員急忙告知，6樓有一名老婦人因身體不適，無法自行下樓，兩名員警立即展開救援。當時救護車尚未抵達，考量現場情況緊急，邱員立即徒步衝上6樓查看，吳員則留守一樓掌握現場狀況，準備與救護人員聯繫。邱員抵達後發現，82歲林姓老婦人因患有高血壓等多種慢性疾病，當下頭暈、全身無力，已無法自行行走，身旁家屬也難以獨力攙扶她走下樓梯。面對緊急情況，邱員沒有絲毫猶豫，立即蹲下身讓老婦人由家屬協助攙扶上背，化身「警察揹揹」，一步步將老婦人安全背下6樓，迅速撤離至一樓交由救護人員接手，讓焦急的家屬終於放下心中大石。員警以實際行動展現守護民眾生命安全的使命與溫度，為火警現場增添一幕暖心救援。面對突發火警，員警除迅速到場協助交通管制及人員疏散，也會視現場狀況提供必要救援，盡力保障民眾生命安全。同時也呼籲：民眾在飯店、商場等公共場所遇到火警時，務必保持冷靜，依循疏散指示及現場工作人員引導，儘速沿安全逃生動線撤離，切勿為了收拾貴重物品而延誤逃生；如遇行動不便或需要協助者，應立即告知現場人員或撥打119求助，共同降低災害風險。