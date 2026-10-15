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每票500至1000元 助理遭收押禁見

南投縣議員選舉爆出疑似現金賄選案！檢方接獲情資，指一名尋求連任的縣議員疑涉買票，檢警調13日兵分多路搜索4處地點，約談3名樁腳及24名選民到案，並漏夜搜索、拘提沈姓縣議員助理，查扣包括選民主動繳回的賄款共32萬元。檢方認定沈姓助理及3名樁腳涉嫌投票行賄罪嫌重大，法院14日晚間裁定沈姓助理羈押禁見，3名樁腳則各以5萬元交保。南投地檢署日前接獲情資，指某縣議員候選人涉嫌現金買票，前天（13日）動員中、投地區10幾個單位的警、調人員，搜索4處地點，約談簡姓、吳姓、劉姓3名樁腳及24名選民到案。因案情有所突破，再漏夜搜索及拘提某縣議員的沈姓助理，扣得現金32萬元，其中含選民主動繳回的1萬元賄款。經檢察官訊問後，認為沈姓助理指示部分樁腳以現金買票，吳姓、簡姓及劉姓等3名椿腳則分別以每票500元至1,000元不等的現金為對價，要求選民於選舉時投票支持某特定縣議員候選人，均涉犯違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項投票行賄罪嫌。向法院聲押沈、簡、劉3人，沈姓被告於昨晚獲法院裁准羈押禁見，簡姓及劉姓樁腳各經法院裁定交保5萬元；另吳姓樁腳由檢察官諭知具保5萬元，其餘選民部分均請回。檢警調目前鎖定沈姓助理及3名樁腳涉嫌以現金行賄，至於疑涉案件的縣議員參選人是否知情、或涉及參與賄選，仍有待檢方進一步調查釐清。目前檢警調尚未對外透露涉案參選人的所屬選區，相關案情偵辦中。