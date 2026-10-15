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◼︎台北市10月16日停水範圍

▲台北市10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月16日停水範圍

▲新北市10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市10月16日停水範圍

▲桃園市10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市10月16日停水範圍

▲台南市10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市10月16日停水範圍

▲高雄市10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣10月16日停水範圍

▲彰化縣10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣10月16日停水範圍

▲南投縣10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣10月16日停水範圍

▲雲林縣10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣10月16日停水範圍

▲嘉義縣10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣10月16日停水範圍

▲屏東縣10月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣10月16日停水範圍

▲澎湖縣10月16日降壓範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月16日（週五）在以及總共11縣市部分地區將實施停水，原因包含舊管線汰換、漏水調查等，在雲林縣還有時間長達10小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月16日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月16日11時至15時(共4小時)📍停水地區萬華區：242巷5號及67號-117號、和平西路3段309巷1號-13號(直接用水戶:停水71戶)🕦影響時間：10月16日11時至15時(共4小時)📍停水地區北投區：紗帽路2之6及2之3及13之2號、13號至19號總表、18號總表、18之2號；湖底路2之8號西側50公尺對面。🕦影響時間：10月16日11時至15時(共4小時)📍停水地區信義區：永吉路５４號-66號、松隆路11號-19號、33號35號、45號、59號-71號、75號77號、信義區松隆路７３巷1號-7號、2號4號、松隆路９巷２號1樓(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月16日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街3號至10號；凱旋路47號至58號及貼單用戶(直接用水戶:停水14戶)🕦影響時間：10月16日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區內湖區：成功路四段61巷(成功路四段至成功路四段61巷30號間)(直接用水戶:停水19戶)🕦影響時間：10月16日11時至15時(共4小時)📍停水地區大安區：和平東路3段509巷、531巷及575巷(直接用水戶:停水77戶)🕦影響時間：10月16日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段(南京東路1段至中山北路2段39巷) (直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月16日10時至16時(共6小時)📍停水地區信義區：永吉路３０巷１２弄３號、永吉路３０巷1號至9號21號至29號及24號26號、松隆路５５號57號、永吉路３２號至36號(直接用水戶:停水12戶)🕦影響時間：10月16日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月16日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街1~36號、安泰路60巷1號總表、薏仁坑路6號(直接用水戶:停水18戶)🕦影響時間：10月16日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：大同南路64、66號、68巷1~35、2~34號(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：10月16日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：捷運路 29~43號、37巷 2~12號、朝陽街 1~9號(直接用水戶:停水2戶)🕦影響時間：10月16日10時至17時(共7小時)停水原因：新舊管連接事宜📍停水地區龜山區：長慶三街。🕦影響時間：10月15日21時至16日03時(共6小時)停水原因：管網封閉調查作業及水量計檢修作業。📍停水地區新屋區：下田里、東明里、槺榔里、石牌里、赤欄里。共5個村里。🕦影響時間：10月15日23時至16日05時(共6小時)停水原因：管網封閉調查作業及水量計檢修作業。📍停水地區歸仁區：中正一街、中正三街、仁愛八街、信義南路、公園八街、公園十街、公園路、和平南街、大成一街、大成二街、大成八街、大成六街、大成十街、大成路、大智街、復興路。 以上均含巷弄🕦影響時間：10月16日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區將軍區：鯤溟里、鯤鯓里。共2個村里。🕦影響時間：10月16日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區新營區：東安街、東明街及鄰近巷道、東興八街。🕦影響時間：10月16日0時至05時(共5小時)停水原因：漏水調查工程。📍停水地區梓官區：中學路、中崙路、信安街、信義路、信興一路、信興二路、公館路、和平路、大宅街、梓官路、樹德街、民權街、進學路。🕦影響時間：10月16日09時至17時(共8小時)停水原因：配合台電改管。📍停水地區大村鄉：大仁路一段、大崙路、大溪路。🕦影響時間：10月16日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線停水施作。📍停水地區集集鎮：文心八街、文心街。🕦影響時間：10月16日0時至05時(共5小時)停水原因：文化小區漏水調查。📍停水地區斗六市：三民路、中山路、中正路、中華路、內環路、公正街、六合街、力行街、城頂街、大同路、太平路、平和街、府前街、成功路、文化路、文德街、文華街、永安路、永康街、永樂街、省中街、育英北街、育英南街、興北街、鎮東路、雲中街、雲林路一段。🕦影響時間：10月16日0時至05時(共5小時)停水原因：小區漏水檢漏分段作業。📍停水地區虎尾鎮：中央街、中山路、中正路、中華路、仁愛路、信義路、光復路、光明路、公安路、和平路、弘道路、德興路、新生一路、新生三路、新生五路、新生路、新興路、民權路、民生東路、民生路、福民路、華南路、行政路。🕦影響時間：10月16日08時至18時(共10小時)停水原因：小區漏水檢漏分段作業。📍停水地區北港鎮：公園路、北辰路、忠誠街。 民樂路149巷一帶 草湖里東湖路一帶🕦影響時間：10月16日0時至05時(共5小時)停水原因：竹崎小區管段測試。📍停水地區竹崎鄉：和平村、竹崎村、龍山村。共3個村里。🕦影響時間：10月16日09時至17時(共8小時)停水原因：管線破管搶修停水施工。📍停水地區鹽埔鄉：仕絨路、彭厝路、自立路。🕦影響時間：10月16日09時至11時(共2小時)降壓原因：高低壓檢測。📍降壓地區馬公市：三多路、三民路、中央街、中山路、中正路、中興路、中華路、五福路、仁愛路、介壽路、保安街、信義路、光復路、光明路、光榮街、光武街、六合路、北辰街、吉慶路、吉海路、吉港路、同和路、啟明街、四維路、大仁街、大勇街、大智街、大賢街、建國路、復國路、忠孝路、惠安一路、惠安路、惠民一路、惠民路、成功街、敬業街、文光路、文前街、文化路、文學路、文安路、文山路、文康街、文德路、文昌街、文明路、文林街、新店路、新復路、新明路、新村路、新營路、新生路、新興路、明遠路、朝陽路、林森路、樂群街、樹德路、正義街、民富街、民族路、民樂街、民權路、民生路、民福路、民裕街、水源路、永和街、永壽街、永安街、永平街、永泰街、永祿街、永福街、永興街、永順街、治平路、海埔路、海安街、漁隆路、經國路、臨海路、自強街、自立路、興港北街、興港南街、貿商街、重慶街、鎖港一路、鎖港七路、鎖港三路、鎖港二路、鎖港五路、鎖港六路、陽明路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。