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密爾瓦基釀酒人在國聯冠軍賽取得3勝0敗聽牌優勢，陣中一壘手包爾斯（Jake Bauers）成為洛杉磯道奇揮之不去的惡夢。他前一戰以12球打席消耗山本由伸，今天（台灣時間15日）又與史奈爾（Blake Snell）纏鬥11球，最後轟出逆轉兩分砲，連續兩場以驚人韌性重創道奇王牌，也被道奇媒體《Dodgers Way》封為新一代「道奇殺手」。包爾斯在G2就已展現讓道奇投手頭痛的纏鬥能力。3局下兩出局、壘上兩名跑者時，他面對山本由伸，先將球數耗到滿球數，接著連續破壞6顆兩好球後的球路。這場打席歷時超過7分鐘，山本接連使用5種球路仍無法解決包爾斯，最終第12球的曲球落地形成四壞球，釀酒人攻占滿壘。下一棒耶利奇（Christian Yelich）隨即敲出2分打點安打，山本也在只抓到8個出局數後退場。包爾斯的12球保送雖然沒有直接產生打點，卻逼迫山本大量消耗球數，並替釀酒人延續攻勢。總教練墨菲（Pat Murphy）賽後更直接將這次打席形容為比賽的「轉捩點」。來到G3，包爾斯再次用相同方式折磨道奇王牌。釀酒人在7局上以1：2落後，首名打者沃恩（Andrew Vaughn）選到四壞球，包爾斯隨後迎戰已經出現疲態的史奈爾。兩人一路纏鬥到滿球數，包爾斯連續將史奈爾的球破壞成界外，逼迫對手不斷改變配球。直到第11球，史奈爾一顆快速球投到好球帶中央偏高位置，包爾斯沒有再錯過，一棒將球轟進右外野看台，幫助釀酒人以3：2逆轉。下一棒米契爾（Garrett Mitchell）又補上陽春全壘打，釀酒人靠著「背靠背」開轟將領先擴大至4：2，最終以6：2擊敗道奇，系列賽取得3勝0敗優勢。G2面對山本，他用12球換來四壞球，替後續的2分安打鋪路；G3面對史奈爾，他再耗費11球，這次更直接把投錯位置的快速球轟出牆。兩個關鍵打席合計23球，分別成為釀酒人擊敗道奇的重要轉折。《Dodgers Way》也將包爾斯封為道奇新的「剋星」，指出他面對史奈爾時沒有因為連續破壞界外球而變得急躁，而是耐心等待真正能夠攻擊的球，最終抓到投進紅中的快速球。包爾斯並非釀酒人陣中最受矚目的打者，卻在國聯冠軍賽扮演關鍵角色。他的價值不只是長打，更在於透過選球、破壞與延長打席，迫使道奇先發增加用球數，也讓後續打者能看見更多配球。釀酒人如今距離世界大賽只差一勝，這名不被視為頭號球星的打者，卻成為系列賽最令道奇頭痛的人物。