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▲信義計畫區每週都有新話題，消費者排隊已經不一定是為了便宜，而是看中商品的「獨特性」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲新光三越台北信義新天地週年慶今日登場，Owala快閃店清晨5點半就有人排隊，日本商品展蘋果糖也持續熱銷、排隊。（圖／業者提供）

新光三越台北信義新天地週年慶今（15）日登場，Owala快閃店清晨5點半就有人排隊，日本商品展蘋果糖也持續熱銷、排隊，加上寶可夢話題助攻，首日人潮創近2至3年新高！新光三越副董事長兼總經理吳昕陽直呼「今年週年慶表現超預期。人多業績就會達到，心情特別好」，新光三越也看好大巨蛋Garden City與百貨商圈相互帶動，創造共榮效益；至於新光三越2026年全年業績是否有望達到千億元目標，他則有信心地喊：「Of course。」從今日現場排隊狀況來看，Owala快閃店清晨5點半就有人到場等候，日本商品展「東京林檎製飴所」蘋果糖不到中午，第一波號碼牌就已全數發完。對於快閃店帶動排隊人潮，新光三越認為，信義計畫區每週都有新話題，消費者排隊已經不一定是為了便宜，而是看中商品的「獨特性」，才會願意專程到場。除了週年慶買氣，信義區鄰近的東區商圈發展也備受關注。新光三越表示，樂見Garden City與新光三越都能有好的業績表現，期待雙方透過人潮相互帶動，吸引消費者在不同商場間移動，進一步創造商圈共榮。隨著Garden City開幕，加上寶可夢遊行等活動帶動話題，吸引大量人潮，新光三越信義新天地近期業績優於預期，對於信義商圈、東區商圈組成的消費廊帶發展抱持樂觀看法。新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，今年第一波週年慶由南西店、台中店等6館率先開跑，整體表現超乎預期，業績成長3%「人氣、買氣都有回來」；而信義新天地今年也規劃多項特別企劃，讓他相當期待表現。至於第四季整體營運狀況，吳昕陽指出，週年慶只是其中一部分，接下來還有聖誕送禮、信義區設置聖誕樹等節慶活動可望帶動消費，去年復業的台中店第四季也有其他布局與變化，不會只看週年慶表現。對於新光三越2026全年業績是否有望達到千億元目標，他則有信心地回應：「Of course。」