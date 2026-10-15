蘋果首款摺疊手機iPhone Duo即將在台灣開賣，想用更划算的價格入手新機，現在有機會，Yahoo購物今（15）日宣布，10月16日凌晨0時起開放iPhone Duo預約登記，10月23日正式開賣，消費者可提前登記，取得第一手開賣通知。此外，10月31日前購買Apple全系列商品，刷星展信用卡最高享4000元回饋，讓果粉有機會省下一筆。
Yahoo購物宣布，將於10月16日凌晨0時至10月22日上午10時開放預約登記，10月23日正式開賣，完成登記的會員，可透過Yahoo購物App接收第一手開賣推播通知，不必擔心錯過新機上市時間。除了提前預約，刷卡優惠也是這波購機重點。Yahoo購物表示，10月31日前購買Apple全系列商品，使用星展信用卡付款，最高可享4000元回饋，完成預約登記的會員，還可獲得趨勢科技AI防詐達人防毒軟體。
iPhone Duo預約、開賣及優惠資訊：
預約時間：10月16日凌晨0時至10月22日上午10時。
正式開賣：10月23日。
預約網址：Yahoo購物iPhone Duo活動頁
預約好康：App開賣推播通知、趨勢科技AI防詐達人防毒軟體。
刷卡優惠：10月31日前購買Apple全系列商品，刷星展信用卡最高回饋4000元。
iPhone 18 Pro哪款最好賣？勃根地紅拿下近5成訂單
除了iPhone Duo即將上市，Yahoo購物也公布iPhone 18 Pro系列開賣以來的銷售觀察，揭曉今年果粉最愛的容量與顏色。從容量來看，iPhone 18 Pro 256GB是最熱賣規格，單一機型銷售占比接近4成，其次則是iPhone 18 Pro 512GB及iPhone 18 Pro Max 512GB，顯示256GB依舊是熱門選擇。顏色方面，今年新色「勃根地紅」人氣最旺，拿下近5成訂單，銀色與冰川藍則緊追在後。
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預約時間：10月16日凌晨0時至10月22日上午10時。
正式開賣：10月23日。
預約網址：Yahoo購物iPhone Duo活動頁
預約好康：App開賣推播通知、趨勢科技AI防詐達人防毒軟體。
刷卡優惠：10月31日前購買Apple全系列商品，刷星展信用卡最高回饋4000元。
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