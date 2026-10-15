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NBA 10月15日季前熱身賽結果一覽

對戰組合 比分結果 勝隊最高分球員 敗隊最高分球員 布魯克林籃網 @ 邁阿密熱火 熱火144 - 128籃網 Giannis Antetokounmpo (20分) Michael Porter Jr. (27分) 夏洛特黃蜂 @ 波士頓塞爾提克 塞爾提克114 - 93黃蜂 Jayson Tatum (19分) Brandon Miller (16分) 鳳凰城太陽 @ 聖安東尼奧馬刺 馬刺123 - 103太陽 Victor Wembanyama (19分) Jamaree Bouyea (15分) 紐奧良鵜鶘 @ 達拉斯獨行俠 鵜鶘101 - 97獨行俠 Jeremiah Fears (16分) Tobi Lawal (16分) 芝加哥公牛 @ 密爾瓦基公鹿 公牛125 - 104公鹿 Matas Buzelis (19分) Kam Jones (23分) 底特律活塞 @ 明尼蘇達灰狼 活塞128 - 106灰狼 Jalen Duren (24分) Anthony Edwards (20分) 丹佛金塊 @ 洛杉磯快艇 快艇122 - 110金塊 八村壘 (16分) Trevon Brazile (22分)

對戰組合 開賽時間 轉播頻道 多倫多暴龍 @ 紐約尼克 上午7:30 無 奧克拉荷馬雷霆 @ 休士頓火箭 上午8:30 NBA TV

美國職籃NBA季前賽持續熱戰，底特律活塞隊今（15）日作客迎戰明尼蘇達灰狼。甫與球隊簽下5年2億美元續約大約的中鋒杜倫（Jalen Duren）迎來首秀，他全場僅上場15分鐘，便以極高效率攻下24分，帶領活塞在落後10分的劣勢下上演大逆轉，最終以128：106大勝灰狼。《NOWNEWS》也整理今日NBA熱身賽的所有比賽結果，以及明天賽事預告，提供讀者參考。本場比賽活塞在首節一度處於落後，但第二節靠著杜倫接連在禁區強攻得手，單節打出36比20的猛烈攻勢逆轉戰局。杜倫全場投籃9投8中、罰球8罰全中，輕鬆繳出24分、3籃板、2抄截與1阻攻的完美成績單，提前「打卡下班」。活塞當家控衛康寧漢（Cade Cunningham）也傳出9次助攻並攻下14分；灰狼方面，愛德華茲（Anthony Edwards）拿下全隊最高的20分，但仍無力回天。洛杉磯快艇在主場迎戰丹佛金塊，金塊首節手感火燙一度取得15分領先，但快艇在八村壘攻下全隊最高16分與加蘭（Darius Garland）挹注14分的帶領下，下半場急起直追上演逆轉秀。金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic）手感冰冷僅拿5分，加上小將斯特勞瑟（Julian Strawther）於第三節左膝扭傷提前退場，無力反撲，最終快艇以122：110收下勝利。聖安東尼奧馬刺面對鳳凰城太陽，在當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）全場19分、4籃板與3助攻，以及新秀卡斯特（Stephon Castle）挹注18分的帶領下，半場就取得雙位數領先。太陽雖有布耶亞（Jamaree Bouyea）與鄧恩（Ryan Dunn）各拿15分，但仍難敵馬刺多點開花，終場馬刺以123：103大勝。紐奧良鵜鶘對決達拉斯獨行俠，鵜鶘讓威廉森（Zion Williamson）等主力改打替補，在費爾斯（Jeremiah Fears）攻下16分領軍下，最多曾領先達14分。陣容殘缺的獨行俠在末節急起直追，拉瓦爾（Tobi Lawal）與普拉基達斯（Plakidas）皆攻下16分，一度將分差縮小至3分，但關鍵時刻逆轉三分未果，最終鵜鶘以101：97驚險勝出。波士頓塞爾提克靠著塔圖姆（Jayson Tatum）的19分，以114：93輕取由米勒（Brandon Miller）拿下16分的夏洛特黃蜂。邁阿密熱火與布魯克林籃網上演飆分大戰，熱火在阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）攻下20分的帶領下，以144：128擊退由波特（Michael Porter Jr.）狂砍27分領軍的籃網。芝加哥公牛則在布澤利斯（Matas Buzelis）攻下19分助威下，以125：104大勝由瓊斯（Kam Jones）拿下23分的密爾瓦基公鹿。