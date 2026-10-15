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洛杉磯道奇今天（台灣時間15日）在國聯冠軍賽G3回到主場背水一戰，道奇球場卻出現與關鍵季後賽不相稱的冷清畫面，內野上層看台留下大片空位，部分區域直到6局仍未坐滿，引來美國媒體狠批「太丟臉」。道奇最終又以2：6不敵密爾瓦基釀酒人，系列賽陷入0勝3敗，三壘手蒙西（Max Muncy）賽後更爆粗口自評：「我們打得跟屎一樣。」道奇帶著系列賽0勝2敗劣勢返回洛杉磯，G3已經是不容再輸的關鍵戰役，然而比賽開始後，球場內卻沒有出現預期中的滿場景象，尤其內野後方上層座位區空位相當明顯。美國廣播電台《Fox Sports 920》勇士隊隨隊記者鮑姆加德（Hunter Baumgard）在社群平台X分享現場照片，寫道：「距離第一球投出已經過了6分鐘，仍然有非常多空位。」《MS NOW》評論員佩吉（Jason Page）批評得更加直接，認為道奇球迷已經被球隊近年的成功寵壞，「看看上層看台的那些空位，實在太丟臉了！」更讓他無法接受的是，比賽進行到6局上半時，部分區域仍可見大量空位，已經不能完全用球迷塞在場外、尚未進場解釋。《紐約郵報》指出，G3安排在當地時間下午5點開打，正好碰上洛杉磯下班交通尖峰，可能是部分球迷未能準時抵達的原因。道奇球場周邊交通向來不便，進出場時段經常嚴重壅塞；但由於這是一場攸關球隊能否延續3連霸希望的季後賽，道奇球迷未能及時坐滿看台，仍引發外界議論。比賽第一球，釀酒人喬里奧（Jackson Chourio）就從史奈爾（Blake Snell）手中轟出首局首打席全壘打。在大片空位映襯下，道奇球場開賽氣氛顯得更加低迷，也像是提前預告了球隊整晚的處境。本場官方公布觀眾人數仍達5萬708人，放在其他大聯盟球場已是相當可觀的數字；但道奇球場可容納約5萬6000人，加上上層看台空缺過於集中，才會在轉播畫面及社群照片中格外顯眼。道奇本季例行賽主場累積超過403萬名觀眾，連續第13年領先大聯盟，平均每場吸引4萬9805人，並締造隊史新高。只是隨著國聯冠軍賽前2戰落敗，球迷熱情明顯受到影響，G3二手票平均價格更從167美元跌至97美元，短短3天重挫42%；G4票價也下跌37%至98美元。道奇6局下靠史密斯（Will Smith）敲出2分打點二壘安打，一度以2：1逆轉，卻隨即浪費一出局二、三壘有人的追加分機會。7局上，史奈爾遭包爾斯（Jake Bauers）及米契爾（Garrett Mitchell）接連開轟，釀酒人重新取得領先，最終以6：2帶走勝利。道奇全場只有5支安打，系列賽3場比賽全部落敗。面對球隊幾乎全面失靈的表現，蒙西賽後沒有找藉口，直接爆粗口表示：「我們打得跟屎一樣。」