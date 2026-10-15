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立法院教育及文化委員會今（15）日針對《國民體育法》修正草案進行審查，國小體育班的退場與轉型成為各界關注焦點。依據修法草案，國小體育班自核定日起將不再新增設班，並預計自116學年度起啟動為期6年的轉型計畫，全面朝「社團化」與「社區化」方向發展。為因應此一重大變革，今天在立法院教育及文化委員會接受楊瓊瓔、陳培瑜等立法委員質詢時，運動部部長李洋也承諾未來將建立完善的社區培育系統與人才選拔機制，確保台灣基層體育發展無縫接軌。針對體育班轉型，多位立委於會中表達對基層學童訓練環境的憂心。立委指出，過去校內體育班具備明確的訓練規範與防護機制，未來學童若大量轉往民間俱樂部或私人訓練營，恐面臨教練資質參差不齊、訓練量超載、比賽頻率過高及身心過勞等風險。對此，運動部表示，未來校內社團化將交由教育部主責，而運動部將扛起「社區化」的重任，積極研擬針對民間體育團體、俱樂部的監督與安全管理規範，建立嚴格的查核機制，為基層學童打造安全的社區運動防護網。立委關切國小體育班未來不再新增設班後，轉型計畫的具體時程表以及是否會對學生與家長造成衝擊。對此，李洋回應：「跟委員報告，體育班的部分我們當然希望它這個期程的部分可以更加的明確，其實還是要經過行政院核定之後我們才可以確定。」隨著國小體育班不再增設，如何從社區俱樂部中發掘並拔擢優秀運動人才，成為體育改革的成敗關鍵。運動部未來將致力於建構全新的「社區培育系統」，不僅提供資源輔導民間體育團體提升專業度，更將把社區運動站點納入國家基層體育人才的選拔體系中。透過建立客觀的賽事分級與數據追蹤系統，讓在社區俱樂部接受訓練的潛力學童，同樣能擁有暢通的升學與國手選拔管道，打破過去僅依賴學校體育班的單一晉升路徑。運動部強調，轉型計畫的核心在於讓運動回歸教育與生活本質，讓孩子在無過度訓練壓力的環境下培養運動興趣。運動部將與教育部密切合作，盡速提出具體的時程表與配套措施，確保轉型期間學生的受教權與教練的工作權益不受影響，讓台灣的體育人才培育制度邁向更健康、多元的全新紀元。