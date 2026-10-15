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憑什麼拿自己當標準？吳淡如解析爭議3原因

賴惠員不給解釋更傷尊嚴 落入「女人為難女人」印象

民進黨立委賴惠員日前在立法院財政委員會上，要求台北101董事長賈永婕「下一次請穿得跟我們一樣純樸」，慘遭外界炎上，儘管她二度發聲致歉仍無法止血。對此，知名主持人、作家吳淡如認為「如果是我，我也會覺得不舒服」，穿著只是引爆點，牽動的是自主、尊嚴與公平，同時批評賴惠員事後的說法聽起來更像自我辯解。吳淡如表示，賴惠員以「議事禮儀」為由解釋自己的發言，但一件長袖洋裝和議事禮儀扯不上關係，相關說法聽起來更像是在為自己辯解；「穿著只是引爆點，牽動的是自主、尊嚴與公平。」吳淡如直言，這件事之所以引發反彈，最主要的原因是：很多人從這段對話裡，看到一個有權力的人要求別人服從自己的生活標準。吳淡如進一步從人際互動與輿論反應切入分析，，當「穿得跟我們一樣純樸」這句話一出，將個人偏好轉化成群體標準，彷彿「我們」才是合宜的代表，而「妳」則需要調整。吳淡如續指，「純樸」本身帶有道德上的褒義，當這個詞被用來要求他人改變穿著時，也容易讓人感受到自己被暗示浮華、不夠莊重，使原本單純的審美差異，上升為對個人形象與人格的評價。她提到心理抗拒理論指出，人覺得選擇自由受到威脅時，會憤怒、反駁，想把自由拿回來；旁觀者若認同當事人，也會有同樣的反應。而在民主社會，人對「你應該怎麼穿」特別敏感。，吳淡如提到，當賈永婕回應「我穿得跟你們一樣」時，卻被賴惠員反嗆「要繼續辯嗎？」，原本的說明瞬間被視為頂嘴。她直言，旁觀者看到的，不只是雙方對服裝的看法不同，而是同一個人似乎同時掌握了判斷標準，以及何時結束對話的權力，這種由上而下的互動方式，很容易讓人聯想到威權式的溝通。吳淡如分析，，許多女性在職場或公共場合，往往還沒開始討論工作表現，衣服、妝容、年齡及身材就先成為被評論的目標。當賈永婕的穿搭遭到公開點名，事件也不再只是單純的名人新聞，反而讓不少人聯想到自己曾經遭遇的類似經驗。吳淡如也提到，即使發言者同樣是女性，也不代表這類批評就會減輕，還可能讓外界聯想到「女人為難女人」的既有印象。最後她強調，在正式場合選擇樸素、端莊或穩重的穿著，本來就是個人的選擇，但位居高位者若要求別人按照自己的樣子穿著，又不讓對方充分說明，自然容易引發反感；在公開場合評論他人的穿著，本來就應格外謹慎，這或許才是公眾人物該守的議事禮儀。