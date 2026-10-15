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▲沈伯洋今與里長座談。（圖／北市黨部提供）

▲沈伯洋今與里長座談，圖為民進黨台北市黨部主委吳沛憶。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.15）

民進黨台北市黨部今（15）日邀請民進黨籍里長及里長參選人齊聚北市參選人沈伯洋競選總部，舉辦「你的市長、你的里長」交流活動。沈伯洋表示，市府應多支持里長服務鄰里，讓市政府成為里長的後盾，不再單打獨鬥，真正落實市政與地方的緊密合作；民進黨台北市黨部主委吳沛憶則說，面對目前民調落後的選情挑戰，選戰最後階段將強化陸戰拉票，把支持者的熱情轉換成投票意願，最後一哩路還需要加強基層努力。北市黨部指出，目前民進黨籍里長共計61位，在台北市基層里長中，人數相對稀少。此次特別安排沈伯洋與里長夥伴共同拍攝形象照，展現團結合作的精神，現場里長們也紛紛向沈伯洋表達鼓勵與支持，彼此加油打氣，希望基層團結一心、攜手迎戰年底選舉的決心。沈伯洋表示，他參選後的第一場市政座談就是基層無限談，感謝當時里長給他很多市政建議，深知里長是最貼近市民的第一線服務者，但長期以來，許多原本應由市府負責的工作，卻落在里長肩上。他認為，市府應多支持里長服務鄰里，讓市政府成為里長的後盾，不再單打獨鬥，真正落實市政與地方的緊密合作。吳沛憶表示，在台北市披掛民進黨旗幟參選里長，需要相當大的勇氣與決心，每一位願意站出來的夥伴，都是堅持理念、深耕地方的民主戰友，里長站在服務市民的第一線，最了解地方需求，也是政黨扎根基層的重要力量。他坦言，過去民進黨在台北市的基層經營與人才培育仍有不足，未來將更積極培養年輕人才走進社區、投入地方服務，讓民主從鄰里向下扎根。吳沛憶強調，面對目前民調落後的選情挑戰，選戰最後階段將強化陸戰拉票，把支持者的熱情轉換成投票意願，最後一哩路還需要加強基層努力。