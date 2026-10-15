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▲一隻阿圓（如圖）突發文嘆結束一段非常長的關係，遭猜測分手陳百祥。（圖／翻攝自一隻阿圓IG@nanaciaociao）

YTR一隻阿圓在2024年爆出與網路節目《木曜4超玩》前製作人李俊傑（外號：陳百祥）戀愛中，被捕捉在同一棟大樓過夜，之後兩人也低調承認戀情，但期間鮮少放閃。不過今（15）日一隻阿圓突然在IG發出一則限時動態，表示今年結束了一段非常長的關係，記憶都會被好好收著，「如果我們都曾經好好對待過，我想就很足夠。」遭疑是跟陳百祥分手。一隻阿圓在今日突然曬出一張樹葉與天空的照片，寫下：「今年的我結束了一段非常長的關係，回到真的需要在意自己的日子，後來覺得很多事情並不是反黑即白。」結束的關係被猜測是與陳百祥的戀情。一隻阿圓表示自己想了很久，認為沒有人比他們更了解彼此用心看待地的歲月，「那些深刻的記憶都會被好好收著，如果我們都曾經好好對待過，我想就很足夠。」她也透露本來就很忙，但接下來可能會更忙。一隻阿圓在2024年11月開始被拍到和陳百祥經常進出同一棟社區大樓，遭猜兩人不只戀愛中，還展開同居生活，讓外界都非常驚訝。而對於消息，阿圓沒有正面回應，而是選擇上傳聲明影片，表示雖然自己職業是YouTuber，經常跟大家分享新奇有趣的事物，但對感情方面，希望保有隱私空間，不想時時刻刻跟人交代。而陳百祥沒有露面，但在影片中「現聲」，同樣是希望外界給他們多一點的空間。