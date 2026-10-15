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台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建政策，改建AI園區引發議論。對手沈伯洋今（15）日表示，「你不可能用第三（跑道）來取代松山現在的吞吐需求」。蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰批評，交通部次長林國顯昨在立法院表示，第一、第二及第三航廈合計可提供約6至7千萬人次的年服務量能。以桃機目前每年約承載5千萬人次，加上松機每年約560萬人次計算，合計約5千5百萬人次，仍低於總服務容量。楊沛緰說，即使以6千萬人次的容量下限計算，仍有約5百萬人次的餘裕。航廈容量有承接空間，數字已經清楚呈現。而且林國顯昨已坦言技術面可行，沈伯洋卻還在撥接？要他對外評論前，先掌握中央部會完整答詢，市政功課沒做足，就請趕快補課；「連昨天委員會的答詢都沒跟上，似乎立委本分也出了問題，今天怎麼敢說要幫別人回答？」楊沛緰強調，從北市府已經推動的住宅政策、AI聚落用地問題再到松山機場遷建，沈伯洋接連評論市政，短短兩天鬧了三個笑話，一再暴露對現行政策與相關資訊掌握不足，沈委員想選台北市長，請先認真做功課。