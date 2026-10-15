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《Ave Mujica》劇場版10月16日上映！祥子舉辦神祕假面舞會

▲《劇場版「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」》將於10月16日在台灣、日本同步上映，台灣由威秀影城獨家放映。（圖／木棉花提供）

首週送日本同款5款圖卡！威秀加開手燈應援場

▲《劇場版「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」》首週推出5款「色紙風圖卡」特典，10月16日至22日期間購票可隨機獲得1款，數量有限、送完為止。（圖／木棉花提供）

▲1. 《劇場版「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」》上映後的週五、六、日將安排應援場，觀眾可在觀影期間自由發聲應援，但仍須遵守影城公布的相關規範。（圖／木棉花提供）

《BanG Dream!》系列人氣暗黑樂團「Ave Mujica」登上大銀幕，最新電影《劇場版「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」》將於10月16日在台灣、日本同步上映，由木棉花代理，全台威秀影城獨家放映。除了延續 TV 動畫的故事，電影還加碼約30分鐘海外限定聲優訪談，首週更推出與日本同款的5款隨機「色紙風圖卡」，上映後也將安排能帶手燈、螢光棒進場的應援場，讓粉絲在電影院體驗演唱會般的氣氛。《劇場版「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」》將於10月16日在台灣、日本同步上映，《BanG Dream!》是日本武士道（Bushiroad）推出的跨媒體音樂企劃，旗下擁有多組人氣女子樂團，其中「Ave Mujica」以哥德式造型、神祕面具及暗黑風格受到關注。本次劇場版《prima aurora》將延續 TV 動畫劇情，描寫樂團重新出道半年後，五名成員迎來的新挑戰。故事來到春天，Ave Mujica 的人氣持續攀升，成員們的個人活動也逐漸步上軌道，不過豐川祥子（Oblivionis）卻開始籌備一場會員制的「祕密假面舞會」。曾立誓要成為神的祥子，究竟打算在這場舞會上做什麼？電影將透過音樂演出與角色間的矛盾，揭開樂團邁向下一個舞台的故事。除了正片，電影開演前還會播放「Ave Mujica 禮儀講堂」，以迷你動畫《元祖！BanG Dream Chan》的角色風格提醒觀眾遵守觀影禮儀；片尾則特別收錄約30分鐘海外限定聲優訪談，不只可以看到聲優們展現繪畫功力，還有現場重現劇場版經典橋段的配音演出，記得不要太早離開影廳。配合電影上映，木棉花推出日本同款首週觀影特典，10月16日至22日期間，凡至上映戲院購買電影票乙張，就有機會獲得「色紙風圖卡」乙張。特典共有5款，以 Ave Mujica 五名成員為主角，採隨機贈送，尺寸為13.6×12.1公分，數量有限、送完為止，實際兌換方式依影城公告為準。此外，木棉花也與威秀影城合作，規劃於上映後的週五、六、日舉辦「應援場」，粉絲可以攜帶手燈、螢光棒及相關應援周邊進場，在座位上跟著電影演出歡呼、替喜愛的角色應援。不過一般場次仍須遵守正常觀影禮儀，應援場實際日期、開放場次及相關規範，則以威秀影城官方公告為準，想收藏首週特典的粉絲，記得留意影城公告及贈品剩餘數量。