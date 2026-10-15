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張鈞甯今（15）日出席台灣凍卵協會舉辦的活動，2022年她曾被爆以6016元認購256張生技股藥華藥，當時1張藥華藥是235元，今藥華藥收在1205元，獲利非常可觀，張鈞甯透露已經全數出清，澄清過去報導中提到的張數、價格都不是事實，獲利也沒有上億，「如果是真的我就會直接躺平。」張鈞甯2022年時曾被報導以6016元認購256張生技股藥華藥，如今獲利上億，她今出席活動時表示，「我已經離開了，全部出清。」也強調投資的張數和價格都不是事實，還說這是場美麗的誤會，很多細節不好說。至於獲利上億的部分，張鈞甯也說完全沒有，「如果真的，我就會直接躺平。」並表示當初會買只是因為有人問研發可不可以幫忙，希望這些費用和利潤，能用在幫助人的研究上。而今張鈞甯出席凍卵協會舉辦的生育保存與意願調查發布記者會，她也分享2年前就完成凍卵，即便和導演男友柯汶利穩定交往，她也不急著結婚生小孩，凍卵是給未來的自己一個選擇。