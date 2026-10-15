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密爾瓦基釀酒人於14日（台灣時間15日）的國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第3戰中，在客場以6：2擊敗洛杉磯道奇。釀酒人不僅收下系列賽3連勝，距離自1982年以來、睽違44年的世界大賽門票也僅差最後1勝。其中，幫助球隊轟垮道奇的關鍵功臣米契爾（Garrett Mitchell），其克服糖尿病持續在賽場上奮戰的故事，更讓球團老闆深受感動。比賽首局，釀酒人22歲外野手喬里奧（Jackson Chourio）就敲出首球首打席全壘打先馳得點。在道奇於6局下半將比數反超為2比1後，釀酒人在7局上半展開猛烈反擊，第5棒鮑爾斯（Jake Bauers）與第6棒中外野手米契爾上演「背靠背」連續全壘打，單局灌進3分逆轉戰局。釀酒人隨後在第8、9局持續追加分數，並在8局途中推出終結者梅吉爾（Trevor Megill）跨局守成。將季後賽生涯首轟掃上右外野看台的米契爾，在擊出這發價值連城的保險分全壘打後，難掩興奮之情地繞壘。在場邊目睹這一切的釀酒人球團老闆阿塔納西奧（Mark Attanasio）也面露感動。針對米契爾的好表現，阿塔納西奧特別點出了他背後激勵人心的奮鬥過程：「當初我們在選秀會上挑選他時，就已經知道他面臨著糖尿病的課題。維持健康並持續出賽對他來說是一大挑戰。但正如大家所見，他不僅能確實處理各種飛球，還能展現優異的打擊實力，他真的是一名出類拔萃的非凡球員。」這段克服自身健康限制的勵志故事，也為釀酒人精彩的3連勝增添了一份動人的色彩。米契爾在9歲時被診斷出患有第1型糖尿病，這成為他生命中不可分割的一部分。為了應付大聯盟高強度的賽事，他必須配戴Dexcom的連續血糖監測儀，並在今年改用Omnipod無管路胰島素幫浦系統，以更精準地控制血糖波動。相較於同為第1型糖尿病患者的大聯盟後援投手（如教士隊終結者米勒 Mason Miller、白襪隊希克斯 Jordan Hicks），身為先發中外野手的米契爾面臨著更嚴峻的挑戰。他必須在長達3小時的比賽中不斷跑動、打擊與守備，血糖波動的風險遠高於只需短暫登板的後援投手。然而，在經歷了過去幾年因傷所苦（2025年僅出賽25場）的低潮後，他今年強勢回歸，不僅逼迫自己攝取更多營養以應付體力消耗，更在本季例行賽健康出賽達151場，成為這支百勝球隊不可或缺的絕對主力。除了在NLCS的關鍵開轟，米契爾在分區系列賽（NLDS）第3戰也曾上演沒收教士隊球星馬查多（Manny Machado）追平全壘打的五星級美技。若釀酒人成功挺進世界大賽，米契爾將成為大聯盟史上第二位在世界大賽擔任先發中外野手的糖尿病患者（前一位為2021年勇士隊的杜瓦 Adam Duvall）。米契爾在學生時期曾受到退役大聯盟外野手、同為糖尿病患者的福爾德（Sam Fuld）親自致電鼓勵，這段經歷讓他深刻體會到榜樣的力量。如今，他不僅在賽場上專注應戰，更對場外的影響力抱持強烈使命感：「當我打球時，我會完全專注而聽不到外界的聲音。但只要聽到任何與糖尿病相關的事，我的天線就會豎起來。身為一名第1型糖尿病患者，這是我身為棒球員之外最重要的人性面，也是造就今日之我的關鍵。」他期盼透過自己在最高殿堂的表現，向患有糖尿病的孩子們證明，疾病絕對無法阻礙他們追尋棒球夢想。