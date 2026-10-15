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▲童榮地不敢相信太陽到他IG留言。（圖／Threads@rongditong）

韓國天團BIGBANG日前在台北大巨蛋舉辦3場演唱會，吸引超過12萬名粉絲朝聖，在Threads擁有高人氣、被封為「演唱會乾爹」的網紅童榮地也沒缺席，還維持招牌的面無表情、背對舞台自拍，沒想到影片竟被成員太陽本人看到，甚至親自留言「Hey..」，讓童榮地受寵若驚，他今（15）日更發文坦言，原本以為媒體報導是在開玩笑，直到親眼看到太陽留言才相信，興奮宣布：「抱歉了GD，以後我不追你了！」網友全笑翻：「GD掉粉現場！」童榮地日前參加BIGBANG在10月10日舉辦的第二場演唱會，站在看台高處的他，依舊頂著一張撲克臉，背對舞台拍攝演唱會開場畫面，手裡還拿著迷你皇冠螢光棒揮舞，與現場4萬名觀眾的熱情形成強烈對比。影片曝光後吸引上萬人按讚，沒想到連太陽都被吸引過來，親自在留言區打招呼，短短一句「Hey..」讓粉絲笑翻，紛紛湧入朝聖野生太陽。不過，童榮地本人直到今天才知道這是真的，他在Threads貼出媒體報導截圖，笑說：「原本看到新聞標題寫『太陽朝聖童榮地』，覺得荒謬又搞笑......結果去翻留言區，太陽本尊真的跑來留言跟我說：Hey..！」直到親眼確認，他才終於相信自己真的被偶像注意到了，還開玩笑表示，看了200多場演唱會，「終於換來太陽親自朝聖與校閱」。童榮地更當場宣布要「變心」，搞笑向GD道歉：「抱歉了GD，以後我不追你了，太陽都親自來打招呼了，我決定改追太陽！」還表示要把這張新聞截圖當作人生高光時刻的證明。過去他曾朝聖BLACKPINK、周杰倫、張惠妹、五月天等大咖演唱會，無論台上表演多麼精彩，始終維持淡定表情自拍，這因此成了他的招牌爆紅，這回卻因為太陽一句留言，難得讓他藏不住興奮心情。