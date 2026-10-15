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國民黨中常會昨日通過要求立法院黨團在11月28日選舉三讀特別條例，要將普發1萬加碼2萬，對此行政院今（15）日重申，AI紅利全民共享三原則為「不排擠其他政策、實質零舉債、程序合法合憲」，喊話立法院能與行政院拉同一把弓、對準同一個目標，一起為國人推動合法合憲實質零舉債的AI紅利全民普發1萬。對於國民黨疾呼普發2萬更在黨內中常會通過，要求黨團在下月28日完成三讀。行政院發言人李慧芝表示，行政院上週就明年「AI紅利全民共享普發1萬」做出完整規劃報告，強調依據三原則，包括不排擠其他政策、實質零舉債與程序合法合憲提出，負責任的全民共享普發1萬。李慧芝表示，總統賴清德昨日也再次呼籲立法院，只要總預算可以在明年1月三讀並公布，大家春節前就可以領到AI紅利普發1萬的部分。因此希望立法院與行政院能夠一起拉同一把弓、對準同一個目標，立法院儘速審議明年度中央政府總預算，讓大家可以在過年前領到普發1萬，也可以讓0到18歲的每人5000元兒少成長津貼能在明年準時發放。