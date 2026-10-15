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美國9月消費者物價指數（CPI）增速超出預期，市場預期10月升息機率增，美國聯準會（Fed）褐皮書也揭示物價壓力加劇，美元指數持續在高檔支撐，加上台股收盤崩跌1655點，新台幣兌美元今（15）日也同步下殺，下午開盤後貶幅擴大，進一步貶破32.4元，大貶逾3角。就國際匯市來看，美元指數一度衝上102.95，目前回落至102.12附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元一度貶至158.947，目前回升至157.582，目前在157.99盤整，而韓元兌美元則從1338.15貶至1352.68，離岸人民幣兌美元則從6.6995回到6.6909，目前在6.6929附近。至於新台幣兌美元今日以32.11元、貶值3.7分後，在台股大跌逾千點之下，新台幣貶幅也迅速擴大，接連貶破32.2元、32.3元，中午暫收32.313元，重貶2.4角，台北外匯經紀公司成交量有19.07億美元。由於台股終場崩跌了1655點，新台幣兌美元下午開盤後，貶幅也擴大，進一步貶破32.4元，一度下探32.432元，狂貶3.59角，貶幅逾1%。