美國近期傳出利用「熱情擁抱」行竊的案件，一對羅馬尼亞籍男女，涉嫌假借問路名義，接近民眾，再趁擁抱時偷走對方佩戴的項鍊，範圍據稱橫跨紐約州、紐澤西州、康乃狄克州及馬里蘭州，至少涉及14起竊案。警方指出，遭竊項鍊每條估值約2000至3000美元，折合新台幣約6萬至9萬元。
綜合美媒報導，美國國土安全部公布，28歲的拉卡圖蘇（Rudi Lacatusu）與26歲的米拉貝爾（Mirabela Lacatusu）已遭逮捕，移交美國移民及海關執法局（ICE）處理，當局將2人與至少14起珠寶竊案連結，受害者多為年長者。
其中一起案件發生在本月5日，紐約州長島一名73歲女子當時在住家外，遇到一輛金色三菱汽車停靠在她身旁，車內女子向她詢問前往某間賣場的路，受害者提供指引後，對方下車要求擁抱致謝，並將2條金色項鍊掛到她脖子上，等對方離開後，受害者才發現自己原本價值約2000美元的金項鍊不翼而飛。
2人各被控3項4級重大竊盜罪，案件仍待司法程序處理，預計20日出庭。長島警方藉此提醒民眾，這類犯罪會利用問路、送禮或擁抱等方式分散注意力，伺機取走受害者身上的貴重物品。
美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）聲稱，這些「非法移民」已被拘留，將被遣返回國，抨擊紐約州的民主黨籍州長霍楚（Kathy Hochul），認為州政府的庇護政策，導致美國人面臨風險，強調若繼續放任，這些罪犯就會重返街頭，搶劫更多的美國人。
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2人各被控3項4級重大竊盜罪，案件仍待司法程序處理，預計20日出庭。長島警方藉此提醒民眾，這類犯罪會利用問路、送禮或擁抱等方式分散注意力，伺機取走受害者身上的貴重物品。
美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）聲稱，這些「非法移民」已被拘留，將被遣返回國，抨擊紐約州的民主黨籍州長霍楚（Kathy Hochul），認為州政府的庇護政策，導致美國人面臨風險，強調若繼續放任，這些罪犯就會重返街頭，搶劫更多的美國人。