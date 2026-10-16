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洛杉磯道奇隊在國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）慘吞3連敗，陷入0勝3敗的絕對劣勢。儘管面臨只要再輸一場就將遭到淘汰的絕境，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在第3戰賽後受訪時依然展現強烈鬥志，強調逆轉並非不可能，因為他正是22年前大聯盟史上唯一一次「0勝3敗大逆轉」的親歷者。羅伯茲在球員時期曾效力於波士頓紅襪，並親身參與了2004年美國聯盟冠軍賽面對紐約洋基從0勝3敗落後，最終以4連勝逆轉的歷史性戰役。因為深知這段大逆轉的軌跡，羅伯茲對現在的道奇球員充滿信心。羅伯斯表示：「當然有可能逆轉，因為我親身經歷過。就像我當年所屬的球隊一樣，現在的這批球員也具備跨越無數嚴峻戰役的強大韌性。過去確實存在從0勝2敗或0勝3敗劣勢中逆轉的球隊，現在最重要的就是『無論如何先贏下明天的比賽』，就這麼簡單。這雖然是一場輸了就結束的比賽，但我們經歷過無數次這種考驗。只要能抓住勝利，就能找到創造氣勢的道路，這需要全隊齊心協力。」儘管主帥信心喊話，但歷史數據對身為前一年世界大賽冠軍的道奇極為不利。根據大聯盟官網記者蘭斯（Sarah Langs）指出的數據，在七戰四勝制的季後賽歷史中，取得3勝0敗絕對領先的球隊，42次中有41次順利晉級，突破率高達97.6%，唯一的例外就是羅伯茲參與的那次「紅襪奇蹟」。此外，大聯盟過去共有5次「前一年世界大賽冠軍」在七戰四勝制中陷入0勝3敗劣勢，其中高達4次最終慘遭直落四橫掃出局。唯一的例外是2017年的道奇隊，他們當時以3勝0敗領先衛冕軍芝加哥小熊，雖然第4戰輸球，但仍於第5戰拿下勝利晉級。值得一提的是，釀酒人在去年的NLCS正是遭到道奇以4連勝橫掃淘汰。若今年釀酒人能以直落四還以顏色，將締造大聯盟史上首次連續兩年由同一對戰組合上演「橫掃復仇」的罕見紀錄。