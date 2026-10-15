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▲陳俊秀本季對味全打擊率.293，能否延續對戰表現，將影響兄弟中心打線的得分效率。（圖／中信兄弟提供,2026.4.12）

▲鄭浩均在季後挑戰賽生死戰先發5.2局僅失1分，台灣大賽表現將牽動兄弟輪值調度。（圖／中信兄弟提供）

2026年中華職棒台灣大賽將於10月17日在台北大巨蛋點燃戰火，由全年戰績第一的味全龍迎戰連續3年闖進總冠軍賽的中信兄弟。味全本季對戰取得15勝9敗優勢，但短期決戰更考驗關鍵球員能否突破對手布局。《NOWnews今日新聞》從先發壓制、長打火力、牛棚與打線串聯等面向，解析兩隊各3名可能左右冠軍歸屬的X因子。味全爭冠最大的本錢之一，是洋投蔣銲（John Gant）。本季18場先發繳出8勝2敗、防禦率1.35，113.1局送出117次三振，WHIP僅0.95。獨立防禦率（FIP）2.28。蔣銲本季6次交手保持不敗，除了開幕戰投5局，其餘5場全部繳出優質先發，在台北大巨蛋防禦率更只有1.04。若首戰由他掛帥，並依系列賽進程再次登板，兄弟可能得兩度跨越這道關卡。兄弟破解他的重點，在於能否把握控球偏差時的選球機會，避免過早追打，讓蔣銲以低球數推進局數。能否迫使味全提早動用牛棚，將影響整場比賽的進攻空間。朱育賢本季打擊率.230、長打率.355，整體產出並不突出，但強擊球率30.8%、最大擊球初速180.4公里，仍顯示他具備一棒重擊的能力。這也是他成為變數的原因。面對兄弟先發投手，味全未必能靠連續安打堆出大局，朱育賢若能在壘上有人時敲出長打，就可能大幅改變比分與投手調度。不過，他本季追打率達31.0%，選球仍是重要課題。兄弟若能以好球帶外的變化球誘使出棒，就有機會降低他的威脅；朱育賢則必須讓投手回到好球帶內對決，才更容易等到可以攻擊的球。林凱威本季累積29次救援成功，排名聯盟第二，是味全守住領先的重要防線。9月6日對兄弟，龍隊9局上以4：3逆轉超前，他隨後僅用8球完成三上三下。若系列賽持續出現低比分對決，林凱威每次登板的容錯空間都會很小。保送與長打的控制，以及連續出賽後的球威，可能直接影響味全能否把投手優勢轉成勝場。葉君璋如何安排他的登板時機也值得觀察。若第8局就遇上兄弟中心打線與壘上危機，是否提前啟用林凱威，將考驗教練團對比賽關鍵時刻的判斷。兄弟本季對味全進攻受限，陳俊秀卻是少數打出優勢的球員。他對龍打擊率.293，貢獻1轟、8分打點，OPS+達133.9，是兄弟打線值得倚靠的攻擊點。陳俊秀的價值也不限於長打。季後挑戰賽第4戰，他在鄭浩均遭遇危機時策動雙殺，並靠滿壘保送替球隊追加分數，展現選球與守備的貢獻。面對味全強投，兄弟需要有人延長打席、累積壘上壓力，再把機會交給後續棒次。陳俊秀能否延續對戰表現，將影響中心打線能否有效運作。張仁瑋本季打擊率.300、上壘率.340，三振率僅10.5%，具備穩定的擊球接觸能力。季後挑戰賽生死戰，他更敲出陽春砲，證明自己能在高壓場面提供火力。但他本季對味全OPS+僅92.3，對戰產出仍有提升空間。整季3成打擊率，能否轉化為台灣大賽的上壘與攻勢串聯，將是重要考驗。兄弟需要他在維持接觸能力之餘，提升擊球品質。減少三振只是第一步，能否把球打穿守備、讓中心棒次帶著跑者上場，才是他的關鍵任務。鄭浩均在季後挑戰賽生死戰先發5.2局僅失1分，幫助兄弟以8：2晉級，並拿下單場MVP。即使一度遭遇控球危機，他仍透過守備支援與後續調整穩住局面。七戰四勝制需要輪值深度。鄭浩均若能提供至少5局、控制失分的先發內容，就能減輕牛棚負擔，也讓教練團安排洋投時保有更多彈性。他能否延續季後挑戰賽表現，將決定兄弟在王牌對決之外，是否還有另一個穩定搶勝的支點。兄弟本季對味全團隊打擊率.252，味全對兄弟則為.251，差距極小；但兩隊對戰防禦率分別為3.74與2.50，顯示安打數量之外，攻勢能否串聯、投手能否避免失分擴大，更值得關注。味全需要蔣銲壓制、朱育賢長打與林凱威守成共同發揮；兄弟則期待陳俊秀突破封鎖、張仁瑋串起攻勢，再由鄭浩均增加輪值厚度。誰能讓這些關鍵環節接得更完整，就更有機會贏下龍象決戰。