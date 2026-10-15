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面對競爭日益激烈的NBA聯盟，金州勇士隊在新賽季面臨著嚴峻的考驗。為了讓這支陣容尚有缺陷的球隊發揮最大戰力，總教練科爾（Steve Kerr）在季前訓練營發起了多項重大變革，其中最顯著的轉變就是「取消老將特權」，要求全隊包括超級巨星柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）都要為球場上的失誤負起相同責任。過去數年，科爾對於柯瑞與格林這兩位功勳老將的隨性失誤往往給予比較高的容忍度。影片分析課上，若出現柯瑞或格林的荒謬失誤，教練團通常會快速跳過，反而對庫明加（Jonathan Kuminga）或波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等年輕球員的錯誤嚴加糾正。對此，柯瑞受訪時親自證實了這項改變，並笑著透露過去的尷尬情景：「我相信格林也會這麼說，以前真的蠻尷尬的。我們在看影片時，只要出現那種離譜的失誤，教練團就會快速拉過去，然後跳到另一個比較合理的失誤來討論。我跟格林坐在那裡心想：『其他人對這種雙標真的沒意見嗎？』」不過，柯瑞也表達了對科爾的理解：「我們明白他的用心。我們在很長一段時間裡建立了某種獨特的打法，那種『混亂中的創造力』確實打造出了美麗的籃球與絕佳的默契，也為我們帶來無數勝利。」隨著勇士隊陣容不再具備壓倒性優勢，科爾深知新賽季球隊已沒有本錢揮霍無謂的失誤。柯瑞、格林以及巴特勒（Jimmy Butler）等核心老將，必須以身作則承擔責任。柯瑞也全力支持這項改變，強調為了團隊的整體進步，自己非常樂意為失誤承擔責任。由於今年夏天勇士隊在陣容上的重大補強僅有新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg），球隊若要提升戰力，必須依靠內部的良性競爭並減少犯錯。除了失誤檢討無特權外，科爾在新賽季的戰術哲學上也做出許多重大調整。過去向來不輕易重用新秀的科爾，目前正考慮在開幕戰直接讓新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）降臨先發5人陣容。此外，勇士還用格林頂替先發中鋒。在波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）無限期缺陣的情況下，格林將移至先發中鋒位置。因應對手常會在外線放空格林，教練團已要求他在增加上場時間的同時，必須提高外線出手頻率。雖然目前球隊面臨波爾辛吉斯、穆迪（Moses Moody）與巴特勒等人的傷病困擾，但柯瑞、格林與科爾正攜手努力帶領球隊渡過難關。科爾透過嚴格要求每位球員的細節與責任感，期許勇士隊能在強敵環伺的西區中殺出一條血路。